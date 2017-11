Bencic verovert derde WTA-titel Redactie

De Zwitserse Belinda Bencic (WTA 120) heeft het WTA-toernooi in de Taiwanese hoofdstad Taipei (tapijt/125.000 dollar) op haar naam geschreven. Bencic rekende in de finale na één uur en achttien minuten in twee sets (7-6 (7/3) en 6-1) af met de Nederlandse Arantxa Rus (WTA 167).

De 20-jarige Bencic verovert zo haar derde WTA-titel in haar zevende finale. Eerder schreef ze ook de toernooien in Eastbourne en Toronto (beiden in 2015) al op haar naam. Voor de 26-jarige Rus was het haar eerste WTA-finale.

In Taipei maakten de outsiders een kans op de titel want alle acht de reekshoofden werden vroegtijdig uit het toernooi geknikkerd. De Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 79) was het eerste reekshoofd.

De enige Belgische op de hoofdtabel, Yanina Wickmayer (WTA 113), het vijfde reekshoofd, werd dinsdag in de eerste ronde uitgeschakeld. In het dubbelspel strandde ze in de kwartfinales.

