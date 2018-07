Bemelmans treft Amerikaan in Newport - Bonaventure en Zanevska tegen elkaar in Boekarest Redactie

15 juli 2018

14u53

Bron: Belga 0 Tennis Ruben Bemelmans (ATP 104) kent zijn tegenstander in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Newport (gras/557.060 euro), dat morgen van start gaat.

De 30-jarige Limburger ontmoet zijn Amerikaanse leeftijdsgenoot Denis Kudla (ATP 84), het achtste reekshoofd. Het wordt het eerste duel tussen Bemelmans en de in Oekraïne geboren Kudla.

Bemelmans is de enige Limburger aan de slag in Newport. De Belgische nummer twee op de ATP-ranglijst verloor op Wimbledon in de tweede ronde na een marathonpartij van de Amerikaan John Isner (ATP 10).

Bonaventure en Zanevska ontmoeten elkaar in Boekarest

Ysaline Bonaventure (WTA 116) en Maryna Zanevska (WTA 162) treffen elkaar in de eerste ronde van het WTA-toernooi in de Roemeense hoofdstad Boekarest (gravel/250.000 dollar), dat morgen begint.

In de onderlinge duels leidt de 24-jarige Zanevska met 2-1. Ze won in 2012 in Joue-les-Tours en in 2013 in Bron (beiden op hardcourt). De 23-jarige Bonaventure won dit seizoen in de kwalificaties van Roland Garros (op gravel).

De winnares van het Belgische onderonsje neemt het in de tweede ronde op tegen de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 51), het vijfde reekshoofd, of een kwalificatiespeelster.