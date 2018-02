Bemelmans stoot door naar tweede ronde in ATP Montpellier Redactie

07 februari 2018

Ruben Bemelmans (ATP 121) heeft zich deze middag geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Franse Montpellier.

De 30-jarige Limburger klopte thuisspeler Calvin Hemery (ATP 148)na 49 minuten in twee korte sets (6-1 en 6-2). In de tweede ronde wacht voor Bemelmans de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 30), het vierde reekshoofd.

Bemelmans en Dzumhur kwamen elkaar twee keer eerder tegen op het circuit. Dzumhur won in 2014 in de derde kwalificatieronde van de Australian Open, terwijl Bemelmans in 2013 zegevierde op de Challenger in het Nederlandse Alphen aan den Rijn.

Om 19u00 neemt David Goffin (ATP 7) het op tegen de Fransman Gilles Simon (ATP 64). De Luikenaar verloor twee van zijn drie confrontaties tegen Simon. De wedstrijd wordt live uitgezonden op het Facebookaccount van Goffin.