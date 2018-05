Bemelmans stoot door naar tweede kwalificatieronde voor Roland Garros TLB

21 mei 2018

14u46

Bron: Belga 0 Tennis Ruben Bemelmans (ATP 111) heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van Roland Garros. De 30-jarige Bemelmans, het derde reekshoofd in de kwalificaties, versloeg in de eerste kwalificatieronde de Fransman Ugo Humbert (ATP 293) in drie sets: 6-4, 6-7 (6/8) en 6-3. De wedstrijd duurde twee uur en 26 minuten.

In de tweede kwalificatieronde neemt Bemelmans het op tegen de 21-jarige Kroaat Nino Serdarusic (ATP 201). Bemelmans is de enige Belg in de kwalificaties bij de mannen. David Goffin (ATP 9) staat rechtstreeks op de hoofdtabel van het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.