Bemelmans staat in tweede ronde Chengdu na opgave Mischa Zverev, nu wacht topreekshoofd

25 september 2018

08u34

Bron: Belga 0 Tennis Ruben Bemelmans (ATP 114) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Chinese Chengdu (hard/1.070.040 dollar).

De Limburger, die via de kwalificaties de hoofdtabel bereikte, zag zijn Duitse tegenstander Mischa Zverev (ATP 69) opgeven in de tweede set. Bemelmans had de eerste set met 6-3 gewonnen en leidde in de tweede met 2-0. Na 47 minuten wedstrijd gooide Zverev de handdoek.

In de achtste finales staat Bemelmans tegenover de Italiaan Fabio Fognini (ATP 13). Die was als topreekshoofd vrij in de eerste ronde. Het wordt het eerste onderlinge duel tussen de 31-jarige Bemelmans en de 30-jarige Fognini.