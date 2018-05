Bemelmans speelt zonder coach in Parijs TLB

28 mei 2018

21u01

Bron: Belga 1 Tennis Ruben Bemelmans (ATP-110) neemt het morgen in de eerste ronde van Roland-Garros op tegen de Indiër Yuki Bhambri (ATP-93). Hij zal dat wel moeten doen zonder de steun van zijn Nederlandse coach Fred Hemmes. Bemelmans en Hemmes besloten namelijk de samenwerking stop te zetten.

"Een tiental dagen geleden, na het Masters 1.000-toernooi in Rome, hebben we besloten om uit elkaar te gaan", zegt de 30-jarige Limburger. "Fred en ik hadden gewoon niet meer dezelfde visie. Hij heeft me veel bijgebracht, maar we zaten niet meer op dezelfde golflengte en dan kan je beter stoppen. Mijn vader is er hier nu bij in Parijs om me te steunen, samen met mijn vriendin. Hij houdt van tennis en het doet hem dan ook veel plezier om hier te zijn. Alleen ben ik hier dus niet."

Bemelmans werd in de derde en laatste kwalificatieronde uitgeschakeld door de Braziliaan Thomaz Bellucci (ATP-269), maar werd opgevist als lucky loser en maakt een goede kans om door te stoten naar de tweede ronde. Gravel is niet de favoriete ondergrond van Bemelmans, maar al zeker niet van zijn tegenstander Yuki Bhambri. De Indiër lijkt ronduit allergisch voor gravel en speelde dit jaar nog geen enkele wedstrijd op de gemalen baksteen. Bovendien is het pas de derde keer dat Bhambri deelneemt aan Roland-Garros en won hij er slechts een wedstrijd in de kwalificaties.

"Ik heb al een paar keer met hem getraind en twee jaar geleden heeft hij me geklopt op het Challengertoernooi van New Delhi", zegt Bemelmans over Bhambri. "Maar eerlijk gezegd, dit is een goede loting. Nu moet ik mijn kans grijpen."