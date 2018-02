Bemelmans opent Davis Cup-ontmoeting tegen Hongarije: "Ik ben en blijf een enkelspeler" XC en TLB

01 februari 2018

14u10

Bron: Belga 0 Tennis Ruben Bemelmans (ATP 120) mag de spits afbijten tijdens de Davis Cup-ontmoeting tussen België en Hongarije komend wekend in Luik. Bemelmans neemt het vrijdag om 13u30 in de eerste partij van de confrontatie op tegen Marton Fucsovics (ATP 63). Later op de dag treft David Goffin (ATP 7) Attila Balazs (ATP 227).

Zaterdag (om 14u30) staat het dubbelspel op het programma. Daarin treffen Joris De Loore en Julien Cagnina Fucsovics en Balazs. De twee kapiteins kunnen tot een uur voor de partij hun spelers nog wisselen. De twee andere enkelspelen staan zondag geprogrammeerd.

Het is de dertiende ontmoeting tussen België en Hongarije. De Belgen leiden in de onderlingen partijen met 7-5, maar de laatste confrontatie dateert wel al van 1990.

De winnaar van het duel tussen België en Hongarije neemt het tussen 6 en 8 april op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen de Verenigde Staten en Servië.

Bemelmans mag nog eens in het enkelspel uitkomen: "Ben en blijf een enkelspeler"

Ruben Bemelmans (ATP 120) opent morgen (om 13u30) de Davis Cup-ontmoeting tegen Hongarije met een duel tegen de Hongaarse nummer één Marton Fucsovics (ATP 63). De Limburger speelt in de Davis Cup meestal het dubbelspel, maar liet in het verleden ook al zien in het enkelspel zijn streng te kunnen trekken. Het bewijs daarvan was zijn knappe zege in twee sets tegen Mischa Zverev vorig jaar in de eerste ronde tegen Duitsland. Dat was tevens ook zijn laatste wedstrijd als enkelspeler voor het Belgische team.

Tegen Duitsland was het David Goffin die ontbrak, nu is Steve Darcis geblesseerd. "De blessure van Steve is heel spijtig", stak Bemelmans van wal. "Maar ik ben ook blij eens te kunnen spelen in het enkelspel. Ik heb veel gedubbeld, maar het enkelspel blijft prioritair in mijn carrière. Dat weet het team ook."

Bemelmans heeft er een sterke januarimaand opzitten. Hij plaatste zich voor de hoofdtabel van de Australian Open en stuntte zich in de eerste ronde voorbij de Fransman Lucas Pouille (ATP 18), alvorens licht geblesseerd onderuit te gaan tegen de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 61). "Ik ben erg tevreden over mijn seizoensbegin", legde Bemelmans uit. "Hopelijk ben ik gelanceerd nu. Het vertrouwen is er alvast."

Ook tegenstander Marton Fucsovics kende een goed start van het seizoen. Fucsovics verloor in de achtste finales op de Australian Open van de latere winnaar Roger Federer. "Ik ken hem goed", aldus Bemelmans. "Ik heb op het Challengercircuit twee jaar geleden al eens tegen hem gespeeld. Dat was een erg gesloten wedstrijd. Het is een goede speler, die gevarieerd speelt. Het is aan mij om hem mijn spel op te leggen."

Frankrijk moet klus tegen Nederland klaren zonder speerpunt Tsonga

Nederland krijgt in haar ontmoeting met Frankrijk in de eerste ronde van de Davis Cup niet te maken met Jo-Wilfried Tsonga (ATP 19). De Franse kopman kampt met een knieblessure en heeft zich daarom afgemeld voor de ontmoeting in Albertville. Kapitein Yannick Noah riep Adrian Mannarino (ATP 25) op als vervanger van Tsonga.

De 32-jarige Tsonga, winnaar van zestien ATP-titels, strandde onlangs op de Australian Open in de derde ronde. Tsonga moest daarin buigen voor de Australische nummer één Nick Kyrgios.

Frankrijk veroverde vorig jaar de eindzege in de Davis Cup. Het team van Noah versloeg ons land in de finale in Rijsel met 3-2. Nederland dwong met een overwinning op Tsjechië promotie af naar de wereldgroep.