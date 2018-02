Bemelmans ontmoet Federer op ATP Rotterdam - Pouille wint in Montpellier Redactie

11 februari 2018

15u48 0 Tennis Ruben Bemelmans (ATP 121) heeft zich deze middag geplaatst voor de hoofdtabel van het ATP-toernooi in Rotterdam. Lucas Pouille won dan weer het toernooi van Montpellier. Authom verloor de finale in Loughborough.

Bemelmans rekende in de tweede en laatste kwalificatieronde af met de Nederlander Tim Van Rijthoven (ATP 1314) in twee sets: 6-4 en 6-3. De partij duurde een uur en zeventien minuten.

Bemelmans krijgt in de eerste ronde wel een zware dobber voor de kiezen. De Belg moet aan de bak tegen de Zwitser Roger Federer, de nummer 2 van de wereld. David Goffin (ATP 7), de andere Belg in actie in Rotterdam, kijkt de Fransman Benoît Paire (ATP 44) in de ogen.

ATP Montpellier: Lucas Pouille houdt Richard Gasquet van vierde eindzege

Richard Gasquet (ATP-33) is er zondag niet in geslaagd het ATP-tennistoernooi van Montpellier voor de vierde keer op zijn naam te zetten. De Fransman verloor in de finale van zijn landgenoot Lucas Pouille (ATP-17) met 7-6 (7/2) en 6-4 na bijna anderhalf uur tennis.

Voor de 23-jarige Pouille, die in de halve finales profiteerde van de opgave van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (ATP-19), is het zijn vijfde titel op het ATP-circuit. Vorig jaar bracht hij de toernooien in Wenen, Stuttgart en Boedapest op zijn palmares. In 2016 opende hij zijn rekening in Metz.

Publiekslieveling Gasquet stond in Montpellier voor de zesde opeenvolgende keer in de finale. Hij won er in 2013, 2015 en 2016. Een vierde titel is hem vooralsnog niet gegund. Op zijn palmares staan zestien ATP-titels. De Fransman had in de halve finales het Belgische topreekshoofd David Goffin (ATP-7) uitgeschakeld met 6-4, 0-6 en 6-3.

Maxime Authom grijpt naast zege in Futures Loughborough

Maxime Authom (ATP-575) is er niet in geslaagd het Futurestoernooi in het Engelse Loughborough te winnen. In de finale verloor de Henegouwer in twee sets van de Fin Harri Heliovaara (ATP-642).

Na 1 uur en 23 minuten stonden de 7-6 (7/2) en 6-4 setstanden op het scorebord. Het was de eerste ontmoeting tussen de dertigjarige Authom en de twee jaar jongere Heliovaara, die aan de zijde van de Deen Frederik Nielsen ook het dubbelspel won.

Met Yannick Vandenbulcke (ATP-381) en Niels Desein (ATP-442) stonden er nog twee Belgen op de hoofdtabel. Zij sneuvelden in de eerste ronde.