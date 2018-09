Bemelmans neemt eerste horde kwalificaties ATP Sint-Petersburg - Hsieh maakt in WTA Hiroshima snel komaf met Amerikaanse tiener Redactie

16 september 2018

16u37

Bron: Belga

Ruben Bemelmans neemt eerste horde in kwalificaties ATP Sint-Petersburg

Ruben Bemelmans (ATP 109) heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het ATP-toernooi in het Russische Sint-Petersburg (hard/1.175.190 dollar).

De 30-jarige Limburger klopte in de eerste kwalificatieronde de Wit-Rus Egor Gerasimov (ATP 263) in drie sets: 6-2, 4-6 en 7-6 (7/4). De wedstrijd duurde 1 uur en 59 minuten. In de tweede kwalificatieronde wacht de Spanjaard Adrian Menendez-Maceiras (ATP 124) of de Rus Ivan Nedelko (ATP 246). Bemelmans is de enige Belg in Sint-Petersburg.

Pegula treft Parmentier in finale WTA Quebec

De Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 227) en de Française Pauline Parmentier (WTA 69) nemen het tegen elkaar op in de finale van het WTA-toernooi in Quebec (hardcourt/250.000 dollar).

Pegula verraste in de halve finales haar landgenote Sofia Kenin (WTA 67) in drie sets: 4-6, 6-2 en 6-4. De partij duurde net geen twee uur. Parmentier toonde zich in drie sets en twee uur en 37 minuten sterker dan de Britse Heather Watson (WTA 107): 5-7, 6-3 en 7-6 (7/5).

Het is voor de 24-jarige Jessica Pegula de eerste WTA-finale uit haar loopbaan. De 32-jarige Parmentier speelde in haar carrière drie WTA-finales en won die allemaal. In 2007 was ze de beste in Tashkent, in 2008 in Bad Gastein en dit jaar in Istanboel. Het is het eerste duel tussen beide tennissters.

Hsieh maakt in finale WTA Hiroshima snel komaf met Amerikaanse tiener

De Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 40) heeft de eindzege van het WTA-toernooi in het Japanse Hiroshima (hardcourt/250.000 dollar) op zak gestoken. De 32-jarige Hsieh klopte in de finale na een uur tennis de nauwelijks 17-jarige Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 134) in twee sets (6-2 en 6-2).

Voor Hsieh, het tweede reekshoofd in Hiroshima, was het haar derde WTA-titel, nadat ze in 2012 de toernooien in Kuala Lumpur en Guangzhou al op haar naam had geschreven. Anisimova, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel had gewerkt, speelde haar eerste WTA-finale.

In 2015 was de eindzege op de Japan Women Open, toen in Tokio gespeeld, voor Yanina Wickmayer. Dit jaar stonden er geen Belgische vrouwen op de hoofdtabel.