Bemelmans kan niet stunten tegen Hongarije in beslissende vijfde wedstrijd XC/MDRW

07 maart 2020

19u08 6 Tennis Hongarije heeft zich ten koste van België geplaatst voor de finaleweek van de Davis Cup. Ruben Bemelmans (ATP 222) moest in een beslissende vijfde wedstrijd de duimen leggen tegen thuisspeler Marton Fucsovics (ATP 84). Na een felbevochten pot tennis stond de 6-7, 6-4 en 6-2-eindstand op het scorebord in het Hongaarse Debrecen.

Na de eerste twee enkelspelen van vrijdag stond het 1-1 gelijk. Ruben Bemelmans verraste in de openingsmatch Attila Balázs (ATP 76) met 5-7, 7-6 (7/4) en 6-4. Aansluitend kwam Kimmer Coppejans (ATP 154) net tekort tegen Marton Fucsovics, die het met 6-2, 5-7 en 6-4 haalde.

Gillé en Vliegen brachten België vandaag in het dubbelspel opnieuw op voorsprong: 3-6, 6-1 en 6-4. Een derde overwinning volstond voor onze Davis Cup-ploeg, maar Coppejans kon het tegen Balázs niet afmaken. Het werd 6-3 en 6-0. Zo kwam Hongarije weer op gelijke hoogte. Een vijfde wedstrijd tussen Márton Fucsovic en Ruben Bemelmans zou beslissend worden. Daarin toonde de Hongaar zich iets sterker dan onze landgenoot.

België is daardoor uitgeschakeld voor de finaleweek van de Davis Cup. Die finaleweek wordt van 23 tot 29 november in Madrid georganiseerd met achttien verschillende landen. Ons land moet als verliezer in september aan de bak in de play-offs van Wereldgroep I.

Vorig jaar strandde België, met David Goffin als kopman, in de groepsfase van de Davis Cup Finals. Spanje, aangevoerd door Rafael Nadal, pakte voor eigen volk de titel in de eerste editie van de hervormde landencompetitie. Goffin is er in Debrecen niet bij. De nummer 10 van de wereld liet kapitein Johan Van Herck weten niet beschikbaar te zijn omdat hij de hardcourttoernooien van Indian Wells en Miami wil voorbereiden.