Bemelmans haalt hoofdtabel Wimbledon, ook Bonaventure er voor het eerst bij - De opvallende outfit van Serena Williams



LPB

27 juni 2019

17u12

Bron: anp/belga 3

Bonaventure voor het eerst op hoofdtabel Wimbledon

Ysaline Bonaventure (WTA 115) heeft zich voor het eerst in haar carrière geplaatst voor de hoofdtabel van Wimbledon. In de derde en laatste kwalificatieronde versloeg Bonaventure de Nederlandse Arantxa Rus (WTA 136) in drie sets. Het werd 3-6, 6-1, 6-4 . Voor de 24-jarige Bonaventure wordt het haar tweede deelname aan een grandslamtoernooi. Begin dit jaar raakte ze op de hoofdtabel van de Australian Open. Daar verloor ze in de eerste ronde van de Amerikaanse Sachia Vickery.

Later op de dag proberen ook Greet Minnen (WTA 129) en Yanina Wickmayer (WTA 148) zich te plaatsen voor de hoofdtabel. Elise Mertens (WTA 21), Alison Van Uytvanck (WTA 57) en Kirsten Flipkens (WTA 81) zijn rechtstreeks gekwalificeerd. Vrijdag wordt geloot.

De opvallende outfit van Williams op Wimbledon

Serena Williams (37) zal vanaf volgende week in een opvallende outfit spelen op Wimbledon. In het Nike-logo (op haar kleedje) zijn 34 Swarovski-kristallen verwerkt, een verwijzing naar haar leeftijd toen ze in 2016 voor het laatst Wimbledon won.

“Serena wilde een outfit, waarbij ze het gevoel krijgt dat haar grootmoeder het had kunnen dragen”, verklaarde Abby Swancutt, de globale designdirecteur van Nike. “Maar uiteraard hebben we het een moderne ‘touch’ gegeven.”

Williams zit momenteel niet in haar beste vorm. De Amerikaanse verloor eerder in de derde ronde van Roland Garros tegen Sofia Kenin. Op de WTA-ranking bekleedt Williams de elfde plek.

Bemelmans op hoofdtabel Wimbledon

Ruben Bemelmans (ATP 171) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel op Wimbledon. In de derde en laatste kwalificatieronde versloeg hij op het Londense gras de Amerikaan Donald Young (ATP 200). Na 1u36' stond het 6-4, 6-4, 6-1. Het is de zevende keer dat de 31-jarige Bemelmans de hoofdtabel van Wimbledon haalt. Zijn beste resultaat is een derde ronde in 2017. Vorig jaar ging de linkshandige Limburger er in de tweede ronde uit na een vijfsetter tegen John Isner. Bemelmans vervoegt op de hoofdtabel David Goffin (ATP 23) en Steve Darcis (ATP 230). Vrijdag wordt geloot in de All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Fed Cup krijgt nieuwe opzet

De Fed Cup krijgt een nieuwe opzet die vergelijkbaar is met die van de Daviscup. Er wordt een Fed Cup Finals georganiseerd, waar twaalf landen aan meedoen en die plaatsvindt in april. Vandaag werd het nieuwe format in Londen voorgesteld. De Hongaarse hoofdstad Boedapest organiseert de Finals tot en met 2022 en er zal op gravel worden gespeeld. Australië en Frankrijk, die in november in Perth in de finale staan van de oude variant van de Fed Cup, zijn al zeker van deelname aan de Finals. Hongarije krijgt als gastland ook een ticket en er wordt een wildcard uitgedeeld.

De andere acht plaatsen worden bepaald via play-offs. Zestien landen (waaronder momenteel België) strijden daarvoor, in een thuis- en uitduel in februari. De eerste editie van de vernieuwde Fed Cup Finals zal plaatsvinden van 14 tot 19 april 2020.

Bij de mannen wordt de Daviscup Finals in november gehouden in Madrid. België heeft zich geplaatst voor het toernooi waaraan achttien landen meedoen en treft in zijn groep Australië en Colombia.