Bemelmans grijpt naast plek in hoofdtabel in Sint-Petersburg - Einde seizoen voor Yanina Wickmayer

17 september 2018

16u17

Bron: Belga 0 Tennis Ruben Bemelmans (ATP 109) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van het ATP-toernooi in het Russische Sint-Petersburg (hard/1.175.190 dollar).

De 30-jarige Limburger verloor in de tweede kwalificatieronde van de Spanjaard Adrian Menendez-Maceiras (ATP 126) in drie sets: 4-6, 6-2 en 6-3. De partij duurde twee uur en 22 minuten.

Bemelmans was de enige Belg die in actie kwam in Sint-Petersburg.

Einde seizoen voor Yanina Wickmayer

Tennisster Yanina Wickmayer zet een punt achter haar seizoen. "Ik heb besloten mijn seizoen af te ronden en trek niet meer richting Azië. Zo kan ik mijn lichaam, na enkele kwetsuren, wat rust gunnen om tegen begin volgend jaar terug helemaal klaar te staan. Ik ben heel tevreden over het werk dat ik de voorbije maanden onder begeleiding van Steve Darcis heb geleverd. Ik merk dat mijn niveau weer stijgt en ik de nodige stappen heb kunnen zetten om met een positief gevoel de winter in te gaan. De volgende maanden zal ik vooral focussen op training en revalidatie", aldus Wickmayer, het nummer 97 van de WTA-ranking.