Bemelmans als lucky loser naar Roland Garros - Thiem viert in Lyon - Larsson verovert tweede WTA-titel in Nürnberg

26 mei 2018

Ruben Bemelmans als lucky loser naar Roland Garros

Ruben Bemelmans (ATP 111) mag zich alsnog opmaken voor de hoofdtabel van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. Hij werd opgevist als lucky loser, na het forfait van een andere speler.

In de eerste ronde neemt Bemelmans het op tegen Yuki Bhambri (ATP 94) uit India. In 2015 speelden beide spelers al eens tegen elkaar. Toen haalde Bhambri het voor eigen publiek in New Delhi.

De 30-jarige Bemelmans sneuvelde gisteren in de derde en laatste kwalificatieronde op het Parijse gravel. Hij ging met 6-2, 2-6 en 7-5 onderuit tegen de Braziliaan Thomaz Bellucci (ATP 269).

Na 2015 staat de Limburger voor de tweede keer op de hoofdtabel van Roland Garros. Hij vervoegt zo David Goffin (ATP 9). De Luikenaar ontmoet in de eerste ronde de Nederlander Robin Haase (ATP 44).

Dominic Thiem maakt favorietenrol waar

De 24-jarige Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-8) heeft vandaag het ATP-toernooi van Lyon (501.345 euro) gewonnen). In de finale nam het eerste reekshoofd in 2 uur en 25 minuten met 3-6, 7-6 (7/1) en 6-1 de maat van de Fransman Gilles Simon (ATP-75).

Voor Thiem is het de tiende ATP-titel, de achtste op gravel en de tweede dit seizoen. In februari was hij de beste in Buenos Aires. In Madrid moest hij twee weken terug in de finale de duimen leggen voor Alexander Zverev (ATP-3), nadat hij in de kwartfinales wel een einde had gemaakt aan de zegereeks van Rafael Nadal (ATP-1). Thiem kan dus met vertrouwen naar Roland-Garros, waar hij de voorbije twee jaar telkens de halve finales bereikte.

Larsson verovert titel van Nürnberg

De Zweedse Johanna Larsson (WTA 97) heeft het WTA-toernooi in het Duitse Nürnberg (gravel/250.000 dollar) aan haar palmares toegevoegd. In de finale versloeg Larsson de Amerikaanse Alison Riske (WTA 105) in twee sets: 7-6 (7/4) en 6-4 na 1 uur en 47 minuten. Riske hield vrijdag Kirsten Flipkens (WTA 69) uit de finale.

Voor Larsson is het de tweede WTA-titel. In 2015 pakte ze de eindzege in het Zweedse Bastad. Riske pakte in 2014 haar enige WTA-titel in het Chinese Tianjin.

Larsson is in Nürnberg de dubbelpartner van Flipkens. De tweede reekshoofden nemen het later op de dag in de halve finales op tegen de Kroatische Darija Jurak en de Zweedse Cornelia Lister. Bij winst volgt een finale tegen de Nederlandse Demi Schuurs en de Sloveense Katarina Srebotnik, de derde reekshoofden.