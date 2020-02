Belgische vrouwen spelen in groepsfase van finaleweek Fed Cup tegen Australië en Wit-Rusland DMM

11 februari 2020

19u42

Bron: Belga 0 Tennis De Belgische tennisvrouwen spelen in de groepsfase van de finaleweek van de vernieuwde Fed Cup in groep B tegen Australië en Wit-Rusland. Dat is het resultaat van de loting van dinsdag in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, waar in totaal twaalf landen van 14 tot 19 april op gravel om de eindzege zullen bikkelen.

België zat bij de loting in de derde en laagste pot. Uit pot 1 kwam tweede reekshoofd Australië, dat als runner-up van de afgelopen editie automatisch zeker was van deelname. Speerpunt bij de Australiërs is Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld. Wit-Rusland kwam uit de tweede pot. De Wit-Russinnen rekenden in de kwalificaties af met Nederland.

De twaalf deelnemende landen werden in de Hongaarse hoofdstad onderverdeeld in vier groepen van drie. Elke ontmoeting bestaat uit twee enkelwedstrijden en een dubbelduel. De vier groepswinnaars stoten door naar de halve finales. Gastland Hongarije, wildcard Tsjechië en de winnaar en runner-up van vorig jaar (Frankrijk en Australië) waren al zeker van deelname. Daar kwamen de acht winnaars van de kwalificaties bij.

Het team van kapitein Johan Van Herck plaatste zich afgelopen weekend voor de finaleweek na een zege tegen Kazachstan. Na vier duels stonden de Belgen op een onoverbrugbare 3-1 voorsprong. Elise Mertens bracht België in de Kortrijkse Lange Munte voor met winst tegen Zarina Diyas, waarna Ysaline Bonaventure verloor tegen Yulia Putintseva. Opnieuw Mertens (tegen Putintseva) en Kirsten Flipkens (tegen Diyas) klaarden nadien met twee nieuwe zeges de klus.

Titelverdediger Frankrijk moet in groep A aan de bak tegen Rusland en gastland Hongarije. In groep C vechten de Verenigde Staten, met achttien zeges recordkampioen, Spanje en Slovakije om een plek bij de laatste vier. Tsjechië, Duitsland en Zwitserland vormen poule D.