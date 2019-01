Belgische tennisster (24) getuigt over ziekelijke wereld die social media volgens haar zijn, zéker nu ze in goede doen is TLB

29 januari 2019

13u01

Bron: Facebook, RTBF 0 Tennis Ook de Belgische tennisster Ysaline Bonaventure (WTA 148) ontsnapt niet aan de bedreigingen van kwade gokkers op het internet. Dat toont de 24-jarige Luikse op haar Facebook-pagina. Na haar - nota bene gewonnen - match tegen de Britse Katie Boulter (WTA 88) postte Bonaventure gisteren een voorbeeld van een haatbericht, zoals ze er naar eigen zeggen een tiental krijgt na elke match.

Bonaventure wist zich via de kwalificaties te verzekeren van een ticket voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in Sint-Petersburg. In de derde en laatste kwalificatieronde haalde ze het gisteren in drie sets met 6-7 (3/7), 6-4 en 6-2 van Boulter. Vanmiddag rond 14u neemt Bonaventure het op tegen de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 38) en wat zeker is: ze zál na afloop haatberichten en bedreigingen ontvangen. Via Facebook, Instagram, Twitter of zelfs via e-mail. Of ze nu wint of verliest.

“Ik ben heel goed aan 2019 begonnen en krijg daardoor tegenwoordig nog meer kwade berichten binnen dan vroeger”, aldus Bonaventure tegenover de RTBF. “Ondanks mijn goede resultaten, blijven de bedreigingen dus maar komen. Met mijn Facebook-post wilde ik eens aan mijn volgers tonen wat voor vreemde wereld de social media zijn. Mensen kunnen berichtjes sturen naar wie ze maar willen. Het is ziekelijk geworden.”

Speciale zaken

“Iedereen die dat wil, kan ons bereiken via onze atletenpagina’s op bijvoorbeeld Twitter of Facebook”, gaat de tennisster voort. “We krijgen vaak berichten van mensen die geld inzetten op onze wedstrijden. En wanneer ze geld verliezen, uiten ze hun frustraties geregeld op erg grove wijze. Ze sturen beledigingen, doodsbedreigingen of bewerkte foto’s van ons lichaam in een doodskist, van ons hoofd dat afgehakt is en vol bloed hangt of zelfs van onze ouders die opgehangen worden. Echt wel speciale zaken, dus.”

Bonaventure, het nummer 148 van de WTA-ranking, stelt dat ze systematisch dergelijke berichten krijgt. “In het begin was het echt wel choquerend om zo’n berichten te zien passeren en ik nam echt wel de tijd om ze te lezen. Maar inmiddels heb ik geleerd om er niet te veel meer mee bezig te zijn. Om de bedreigingen niet meer te lezen. Want wat ik ook doe, dergelijke boodschappen volgen toch. Ik kan er dus nog wel mee omgaan, maar ik ben er zeker van dat het andere speelsters of spelers veel zwaarder valt.”

Volgens Bonaventure is het ook een probleem dat bovendien moeilijk uit te roeien valt. “Het is lastig om er iets tegen te doen. Vaak gaat het om mensen die valse profielen aanmaken. Wij kunnen dat dan melden aan de WTA of aan de websites zelf, maar dan worden er gewoon nieuwe profielen gemaakt om ons te beledigen en te bedreigen.”

Soms kan Bonaventure het niet laten om te reageren, geeft ze toe. Af en toe heeft ook mét succes. “Soms beseffen de gokkers dat ze absoluut debiel zijn en dat ze ons uitgescholden hebben voor wat geld. ‘Je bent toch niet zo slecht. Het spijt me echt dat ik zo’n bericht gestuurd heb”, klinkt het dan. Maar soms gooi ik alleen maar olie op het vuur en volgen er nog meer kwetsende boodschappen. ‘Door jouw fout kan ik mijn kinderen geen eten geven’ of ‘door jouw fout moet mijn familie op straat slapen’: ook zo’n berichten heb ik al gekregen. Maar wij vragen de gokkers niet om in te zetten op onze wedstrijd, hé. Dat hebben we ook niet onder controle. Wij doen onze job, spelen tennis en wat er voorts gebeurt is eigenlijk ons probleem niet.”

Straks neemt onze landgenote het in Rusland dus op tegen Katerina Siniakova. Bonaventure en Siniakova stonden nog maar één keer eerder tegenover elkaar. Op het ITF-toernooi van 2013 in Westende-Middelkerke haalde de Tsjechische het met 6-2 en 6-3. Weet Bonaventure Siniakova deze keer wel te verslaan, dan volgt in de volgende ronde een duel met het Nederlandse tweede reekshoofd Kiki Bertens (WTA 8).