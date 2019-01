Belgische nummer 346 wint eerste partij op hoofdtabel WTA-toernooi - Bemelmans en Coppejans komen tegen elkaar uit in kwalificaties Australian Open Redactie

07 januari 2019

Greet Minnen (WTA 346) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar). Minnen kon zich voor het eerst plaatsen voor de hoofdtabel van een WTA-toernooi, en fleurde die prestatie op met winst in de eerste ronde. De 21-jarige Belgische klopte de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 97), opgevist als lucky loser, in twee sets: 6-4 en 6-0. De partij duurde 1 uur en 25 minuten. In de volgende ronde wacht de Griekse Maria Sakkari (WTA 41) of de Poolse Magda Linette (WTA 86).

Kirsten Flipkens plaatste zich aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel. Het duo klopte het Spaanse paar Lara Arruabarrena en Sara Sorribes Tormo in 6-4 en 7-5. De partij nam 1 uur en 25 minuten in beslag.

Alison Van Uytvanck (WTA 51) staat in de hoofdtabel in de eerste ronde tegenover de Duitse Mona Barthel (WTA 74). Het is wel nog afwachten hoe het gesteld is met de voetblessure van de Grimbergse. Op het toernooi van Auckland kwam ze in de eerste ronde ten val en moest opgeven met pijn aan de achillespees. Flipkens (WTA 49) is nog een Belgische op de hoofdtabel. Zij mag het opnemen tegen de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA 82). De voorbije twee jaar ging de titel in Hobart naar Elise Mertens. De Limburgse is er dit jaar niet bij.

Bemelmans en Coppejans zorgen in kwalificaties voor Belgisch onderonsje

Ruben Bemelmans (ATP 116) en Kimmer Coppejans (ATP 216) kijken elkaar in de ogen in de eerste kwalificatieronde voor de Australian Open. In totaal proberen zeven Belgen via de kwalificaties de hoofdtabel te bereiken. Bij de mannen komt ook Arthur De Greef (ATP 200) in actie. De Brusselaar opent tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime (ATP 106), het tweede reekshoofd van de kwalificaties. David Goffin (ATP 22) en Steve Darcis (ATP 315) staan meteen op de hoofdtabel.

Vier Belgische vrouwen treden aan in de kwalificaties. Yanina Wickmayer (WTA 126) moet aan de bak tegen de Sloveense Kaja Juvan (WTA 180), terwijl Ysaline Bonaventure (WTA 158) de Britse Naomi Broady (WTA 257) treft. Kimberley Zimmermann (WTA 244) opent tegen de Kroatische Tereza Mrdeza (WTA 218), Maryna Zanevska (WTA 219) kijkt tot slot de Argentijnse Nadia Podoroska (WTA 304) in de ogen. Elise Mertens (WTA 12), Kirsten Flipkens (WTA 49) en Alison Van Uytvanck (WTA 51) mogen zich rechtstreeks opmaken voor de hoofdtabel. Zowel de mannen als vrouwen moeten drie kwalificatierondes overleven om een plek in de hoofdtabel veilig te stellen.

