Belgische mannen kennen morgen tegenstander in finaleweek Davis Cup - Wickmayer in kwartfinale Shrewsbury

Morgenavond om 19u wordt in de Spaanse hoofdstad Madrid geloot voor finaleweek van de Davis Cup, die tussen 18 en 24 november ook in Madrid zal plaatsvinden. De Belgische mannen zitten bij de loting in pot één en vermijden zo titelverdediger Kroatië, runner-up van 2018 Frankrijk, Argentinië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Spanje, Servië, Australië, Italië, Duitsland en Kazachstan zijn ondergebracht in pot 2. Canada, Japan, Colombia, Nederland, Rusland en Chili zitten in pot 3. Uit pot 2 en 3 komt telkens één tegenstander naar boven voor de manschappen van kapitein Johan Van Herck. Zo vormen zich zes groepen van drie landen. In elke confrontatie staan er twee enkelmatchen en één dubbelwedstrijd op het programma. De groepswinnaars en de twee beste nummers twee stoten door naar de kwartfinales.

België wist zich anderhalve week geleden in Uberlandia ten koste van Brazilië te plaatsen voor de finaleweek. Zonder David Goffin, Steve Darcis en Ruben Bemelmans haalden de Belgen het met 1-3. Kimmer Coppejans won zijn twee enkelspelen, Sander Gille en Joran Vliegen stuntten in het dubbelspel tegen Bruno Soares en Marcelo Melo.

Kroatië, Frankrijk, Spanje, de Verenigde Staten, Argentinië en Groot-Brittannië waren rechtstreeks voor de de eindronde geplaatst. De eerste vier zijn de halvefinalisten van vorig jaar. De Argentijnen en de Britten kregen een wildcard.

Yanina Wickmayer staat in kwartfinales

Yanina Wickmayer (WTA 126) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het ITF-indoortoernooi in het Engelse Shrewsbury (hard/60.000 dollar). Wickmayer, het eerste reekshoofd, versloeg in de tweede ronde de Franse qualifier Jessika Ponchet (WTA 234). Het werd 6-2 en 6-3 na 1 uur en 18 minuten. Om door te stoten naar de halve finales, moet de 29-jarige Wickmayer voorbij de Liechtensteinse Kathinka Von Deichmann (WTA 162) of de Schotse wildcard Maia Lumsden (WTA 344).

In de vooravond plaatste Wickmayer zich ook voor de tweede ronde van het dubbelspel. Aan de zijde van de Australische Arina Rodionova versloeg ze de Italianen Anastasia Grymalska en Giorgia Marchetti met 6-3 en 6-1. Wie hun opponenten worden in de kwartfinales, is nog niet bekend. Qualifier Kimberley Zimmermann (WTA 242) is de tweede Belgische bij de laatste acht. Zij klopte Wickmayers dubbelpartner Rodionova (WTA 159) met 6-4, 6-0. Het Russische tweede reekshoofd Viatalia Diatchenko (WTA 127) is haar volgende tegenstander.