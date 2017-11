Belgische droom leeft: Goffin demonstreert tegen Pouille en loodst België naar 1-0-voorsprong Manu Henry

16u10 0 REUTERS Tennis We mogen dromen. Met een absolute knalprestatie heeft David Goffin vandaag de toon gezet voor Team Belgium. Lucas Pouille kreeg voor eigen publiek een pak voor de broek: 7-5, 6-3 en 6-1. Een pletwals luisterend naar de naam David Goffin.

“We zijn de voorbije tien dagen omvergeblazen door de prestaties van Goffin”, dixit Frans kapitein Yannick Noah voor aanvang. Het mocht duidelijk zijn: Goffin boezemde de Fransen weldegelijk angst in. En terecht. Onze landgenoot illustreerde vandaag opnieuw dat zijn finale op de Masters niet zomaar een toevalstreffer was. Zwart beest Lucas Pouille, van wie Goffin nog nooit kon winnen, kon alleen in de eerste set wedijveren. Een lage foutenlast en prikkend op het juiste moment: zo sleepte Goffin set één in de wacht. Bij 5-5 was de eerste breakkans meteen de goede. De naar schatting 4.000 fans in het Stade Pierre Mauroy in Rijsel kraaiden het uit van de pret.



Onder de indruk van de omstandigheden was Goffin allerminst. De druk is ie ondertussen wel gewend. Barstend van het vertrouwen. Tsonga, die Goffin zondag bekampt, zag aan de zijde van zijn ploegmaats hoe de Luikenaar als een pletwals tekeer ging. Een vroege break in set twee kwam Pouille niet meer teboven en ‘La Goff’ stoomde moeiteloos door naar 6-3 setwinst. Het Franse publiek werd intussen overtroffen door de uitzinnige Belgische fans.

