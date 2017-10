Belgische droom in Antwerpen: Bemelmans voor allereerste keer in halve finales Manu Henry

16u33

Bron: Belga 1 Photo News Tennis Derde keer, goede keer. Ruben Bemelmans mag zich op de European Open opmaken voor zijn allereerste halve finale op een ATP-toernooi. Na een spannende driesetter rekende de Limburger vandaag af met de Portugees Joao Sousa (ATP 61). Het werd 4-6, 7-6 en 6-4. Na twee verloren kwartfinales is het dus eindelijk prijs. Mogen we stilaan dromen van een Belgische finale in Antwerpen?

Bemelmans verraste woensdag in de tweede ronde tegen het Australische derde reekshoofd Nick Kyrgios (ATP-20) en toonde vandaag al snel dat ook Sousa de handen vol zou hebben. Dankzij een sterke eerste service kon hij tot 4-4 gelijke tred houden met de 28-jarige Portugees. Die profiteerde dan echter van een moment van twijfel bij Bemelmans om door de opslag van de Limburger te gaan. (lees hieronder verder)

BELGA

Razend spannend

In de tweede set kende Bemelmans dat moment van zwakte niet en kon hij het, gesteund door het thuispubliek, in de tiebreak afmaken. Ook in de beslissende derde set bleven Bemelmans en Sousa erg aan elkaar gewaagd, Bemelmans zou uiteindelijk slechts vijf punten meer scoren dan Sousa (105-100). In het zevende game liep het fout voor Sousa. De Portugees sloeg daarin twee opeenvolgende dubbele fouten. Bemelmans profiteerde optimaal en gaf de voorsprong niet meer uit handen, al moest hij daarvoor wel meerdere breakballen redden.



Eerste reekshoofd David Goffin (ATP-10) kan vanavond de tweede Belg in de halve finales worden. Hij moet daarvoor de jonge Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-122) verslaan.

Photo News