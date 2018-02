Belgisch Fed-Cup team strijdt op gravel in Genua voor behoud in de Wereldgroep Redactie

24 februari 2018

14u01

Bron: Belga 0 Tennis Het Belgische Fed Cup-team neemt het in Genua op tegen Italië in de barrages voor het behoud in de Wereldgroep. De Italiaanse federatie maakte gisteren de locatie bekend.

De confrontatie gaat op gravel door bij de tennisclub Valletta Cambiaso ASD. 4.800 fans kunnen het duel bijwonen. Het team van kapitein Dominique Monami neemt het op 21 en 22 april op tegen de Italianen. Twee weken geleden verloren Elise Mertens en co. met 3-2 van Frankrijk in de eerste ronde van de Wereldgroep. Italië won in de eerste ronde van Wereldgroep II met 3-2 van Spanje. In het verleden kon België nog nooit winnen van Italië in de Fed Cup. Zeven confrontaties liepen allemaal uit op een nederlaag. Drie weken eerder gaat in Genua ook de Davis Cup-kwartfinale tussen Italië en Frankrijk door.

