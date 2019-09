Belgisch duel in eerste ronde WTA Hiroshima, ook Flipkens en Minnen aan zet GVS

08 september 2019

09u43

Bron: Belga 0 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 68) en Ysaline Bonaventure (WTA 113) spelen tegen elkaar in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Japanse Hiroshima (hard/250.000 dollar). Ook Kirsten Flipkens en Greet Minnen staan op de hoofdtabel.

Van Uytvanck is het derde reekshoofd op het Hana-cupid Japan Women's Open. Ze ontmoet Bonaventure voor de tweede keer op de WTA Tour. Begin mei troffen ze elkaar in de kwartfinales in Rabat. Van Uytvanck won toen op het Marokkaanse gravel met 5-7, 6-1 en 6-2.

De winnares neemt het in de achtste finales mogelijk op tegen Kirsten Flipkens (WTA 110). De 33-jarige Kempense moet eerst voorbij de 20-jarige Russin Liudmila Samsonova (WTA 133). Het wordt hun eerste onderlinge duel. Greet Minnen (WTA 120) werd in de eerste ronde gekoppeld aan de Amerikaanse Christina McHale (WTA 103). Ook zij speelden nog niet tegen elkaar.

De Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 28) is het eerste reekshoofd en de titelverdedigster.

In het dubbelspel vormen Bonaventure en Minnen een koppel, net als Flipkens en Van Uytvanck. De twee duo's treffen in de eerste ronde een Japanse tegenstander. In de kwartfinales is een Belgisch duel mogelijk.