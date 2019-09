Belgisch duel in eerste ronde WTA Hiroshima, ook Flipkens en Minnen aan zet - Kerber heeft nieuwe coach GVS

08 september 2019

12u04

Bron: Belga 0 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 68) en Ysaline Bonaventure (WTA 113) spelen tegen elkaar in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Japanse Hiroshima (hard/250.000 dollar). Ook Kirsten Flipkens en Greet Minnen staan op de hoofdtabel.

Van Uytvanck is het derde reekshoofd op het Hana-cupid Japan Women's Open. Ze ontmoet Bonaventure voor de tweede keer op de WTA Tour. Begin mei troffen ze elkaar in de kwartfinales in Rabat. Van Uytvanck won toen op het Marokkaanse gravel met 5-7, 6-1 en 6-2.

De winnares neemt het in de achtste finales mogelijk op tegen Kirsten Flipkens (WTA 110). De 33-jarige Kempense moet eerst voorbij de 20-jarige Russin Liudmila Samsonova (WTA 133). Het wordt hun eerste onderlinge duel. Greet Minnen (WTA 120) werd in de eerste ronde gekoppeld aan de Amerikaanse Christina McHale (WTA 103). Ook zij speelden nog niet tegen elkaar.

De Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 28) is het eerste reekshoofd en de titelverdedigster.

In het dubbelspel vormen Bonaventure en Minnen een koppel, net als Flipkens en Van Uytvanck. De twee duo's treffen in de eerste ronde een Japanse tegenstander. In de kwartfinales is een Belgisch duel mogelijk.

Angelique Kerber heeft nieuwe coach

Voormalig nummer één van de wereld Angelique Kerber heeft een nieuwe trainer onder de arm genomen. De 31-jarige Duitse wordt voortaan begeleid door haar landgenoot Dirk Dier.

Kerber brak half juli met Rainer Schüttler na haar snelle exit op Wimbledon. Zonder trainer verloor ze op de US Open al in de eerste ronde tegen de Française Kristina Mladenovic. Daarvoor werd Kerber, nummer 14 op de WTA-ranking, ook al vroeg gewipt op de toernooien van Toronto en Cincinnati.

De drievoudige grandslamkampioene heeft met Dirk Dier (47) een oude bekende aangetrokken. De voormalig profspeler werkte immers met Kerber samen toen hij nog assistentcoach was van het Duitse Fed Cup-team.

Dier gaat ad interim aan de slag met Kerber. Hun eerste toernooi volgt komende week in het Chinese Zhengzhou.