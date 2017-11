Belgisch Davis Cupteam wint één plaatsje dankzij finaleplaats en komt zo op het podium terecht editors

Het Belgisch Davis Cup-team heeft vandaag één plaatsje winst geboekt bij de publicatie van het nieuwe Davis Cup-klassement door de Internationale Tennisfederatie (ITF). Het team van kapitein Johan Van Herck staat nu derde. België verloor afgelopen weekend de finale van de Davis Cup met 3-2 van Frankrijk, de tweede nederlaag in drie jaar voor het Belgische team.

Winnaar Frankrijk klom door de zege van twee naar één. Het passeerde Argentinië, de winnaar van vorig jaar. De Argentijnen degradeerden dit jaar uit de Wereldgroep.

België speelt van 2 tot 4 februari in de eerste ronde van de Wereldgroep in de Davis Cup in Luik tegen Hongarije. In een eventuele tweede ronde wacht de winnaar van het duel tussen de Verenigde Staten en Servië.

Klassement op 27 november (vorige klassement dateerde van 18 september):

1. (2) Frankrijk 30.281,75 punten

2. (1) Argentinië 22.201,25

3. (4) BELGIË 19.695

4. (3) Groot-Brittannië 19.480,94

5. (5) Kroatië 12.698,76

6. (7) Australië 10.387,5

7. (8) Servië 8.812,5

8. (6) Zwitserland 8.162,5

9.(10) Italië 6.470,63

10.(11) Verenigde Staten 4.895,31

...

18.(18) Hongarije 2.449,38