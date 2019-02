Belgisch Davis Cup-team zorgt voor stunt in Brazilië en komt op beslissende 1-3-voorsprong: “Mooiste zege van onze carrière” LPB

02 februari 2019

22u19

Bron: Belga 6 Tennis Het Belgische Davis Cup-team heeft voor een stunt gezorgd tegen Brazilië. Kimmer Coppejans zorgde voor het beslissende derde punt, dat België naar de finaleweek in november loodst. Coppejans won zijn enkelspel tegen Thiago Monteiro met 6-3, 6-4, goed voor een onoverbrugbare 1-3-voorsprong.

Eerder op de dag hadden de Belgen al voor een daverende verrassing gezorgd in het dubbelspel. Sander Gille en Joran Vliegen, 79ste en 81ste op de dubbelranking, versloegen het Braziliaanse topduo Soares/Melo in twee sets: 6-4, 7-6 (7/4). Soares en Melo staan respectievelijk vijfde en twaalfde op de dubbelranking. Door de zege kwam België op een 1-2-voorsprong. Coppejans zette vervolgens de kers op de taart.

“Dit is de mooiste overwinning van onze carrière”, verklaarde Sander Gille nadat hij met Joran Vliegen België op weg zette naar een onverhoopte Davis Cup-triomf. “We waren heel goed op de match voorbereid. We kenden hun sterke punten en wisten wat ons te doen stond. Zeker op deze hoogte kwam het erop aan om goed te serveren en dat hebben we gedaan. Op onze opslag hebben we veel spelletjes makkelijk gewonnen. Dat was de sleutel tot het succes. Ik denk niet dat we veel punten zomaar gratis weggegeven hebben. Vervolgens kan je proberen hen wat opslagspelletjes af te snoepen. Ook dat hebben we de hele match goed gedaan. We hebben onze kansen gegrepen en zelf niets weggegeven. Melo en Soares waren niet zo lang geleden nog één en twee van de wereld. En wij verslaan ze hier voor hun eigen publiek. Mooier kan niet. Dit gaan we nooit vergeten.”

“Het is fantastisch dat ik het team de kwalificatie kan bezorgen”, liet Kimmer Coppejans na afloop optekenen. “Ik ben heel blij met de zege van het team. Niet alleen ik heb gewonnen, ook Joran en Sander hebben een ongelooflijke overwinning geboekt.”

Voor Coppejans was het de tweede zege in twee dagen in Brazilië. Vrijdag versloeg hij ook al Rogerio Dutra Silva in twee sets. “Ik heb dit weekend op een hoog niveau getennist. Ik heb twee hoger geklasseerde spelers kunnen kloppen. Vooral de manier waarop geeft vertrouwen. Ik speelde sterk en dat in moeilijke omstandigheden. Het publiek was erg luidruchtig, soms een beetje over de top. Dit geeft mijn seizoen een boost. Ik hoop dat ik op deze weg kan verdergaan. Dan zullen de resultaten wel komen, daar heb ik vertrouwen in.”

België plaatst zich zo voor de finaleweek van de hervormde Davis Cup. Achttien landen zullen van 18 tot 24 november in een toernooi van een week in Madrid op gravel om de titel strijden. Zes landen - Kroatië, Frankrijk, Spanje, Verenigde Staten, Argentinië en Groot-Brittannië - zijn rechtstreeks voor de finaleweek geplaatst. Naast België wisten ook Australië, Canada, Chili, Colombia, Duitsland, Italië, Japan, Kazachstan, Nederland, Servië en Zwitserland zich dit weekend te kwalificeren.