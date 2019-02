Belgisch Davis Cup-team verrast Braziliaans topduo in dubbelspel en komt 1-2 voor LPB

02 februari 2019

Het Belgische Davis Cup-team heeft voor een daverende verrassing gezorgd in het dubbelspel tegen Brazilië. Sander Gille en Joran Vliegen versloegen het Braziliaanse topduo Soares/Melo in twee sets: 6-4, 7-6 (7/4). Soares en Melo staan respectievelijk vijfde en twaalfde op de dubbelranking. Door de zege komt België op een 1-2-voorsprong in de tussenstand. In de vierde partij van de ontmoeting neemt Kimmer Coppejans het op tegenover Thiago Monteiro. Daarna volgt het slotduel tussen Arthur De Greef en Rogerio Dutra da Silva. België heeft nog één punt nodig voor de overwinning. De laureaat van de interland plaatst zich voor de finaleweek van de hervormde Davis Cup. Achttien landen zullen van 18 tot 24 november in een toernooi van een week in Madrid op gravel om de titel strijden. Bij verlies moet de Belgische Davis Cup-ploeg in september aan de slag in de Europees-Afrikaanse zone.