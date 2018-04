Belgisch Davis Cup-team gaat in Nashville op zoek naar stunt van formaat tegen VS - Becker wil niet te veel sleutelen aan huidig format TLB

05 april 2018

10u18

Bron: Belga 0 Tennis Het Belgische Davis Cup-team neemt het komend weekend in de kwartfinales van de internationale landenbeker op tegen de Verenigde Staten. In Nashville (op hardcourt) wacht een onthoofd Belgisch team een zeer lastige klus tegen een uitgebalanceerd Amerikaans vijftal.

België moet het in de kwartfinales zoals bekend doen zonder speerpunt David Goffin (ATP 10). De Luikenaar liep half februari op het ATP-toernooi in Rotterdam een oogblessure op. Twee weken geleden in Miami maakte Goffin al wel zijn comeback, maar dat werd er één in mineur. De Portugees Joao Sousa (ATP 70) was in twee korte sets (6-0 en 6-1) veel te sterk.

Ook Steve Darcis (ATP 143) en Julien Cagnina (ATP 243) ontbreken met blessures, terwijl Arthur De Greef (ATP 260) en Kimmer Coppejans (ATP 277) na hun afzegging tegen Hongarije nog niet op gratie konden rekenen van kapitein Johan Van Herck. Die selecteerde zo een experimenteel viertal, met Ruben Bemelmans (ATP 110) als kopman en verder ook Joris De Loore (ATP 319) en het Limburgse dubbelduo Sander Gille (ATP dubbel 84) en Joran Vliegen (ATP dubbel 98). Voor die laatste twee is het hun debuut in de Davis Cup-selectie.

De Amerikanen van hun kant treden op volle sterkte aan. Kapitein Jim Courier vaardigde John Isner (ATP 9), Sam Querrey (ATP 14), Jack Sock (ATP 16), Steve Johnson (ATP 52) en Ryan Harrison (ATP 54) af. In hun eerste ronde wonnen de Amerikanen met 3-1 van Servië, België klopte in Luik Hongarije met 3-2.

Het wordt de vijfde ontmoeting tussen beide landen in de Davis Cup. De Amerikanen wonnen alle vier de vorige duels (1953, 1957, 1998 en 2005). Tijdens de laatste ontmoeting, in Leuven, werd het 1-4 voor Team USA.

Boris Becker wil niet te veel sleutelen aan huidig Davis Cup-format

De Duitse tennislegende Boris Becker wil liever niet dat het huidige format van de Davis Cup veel veranderingen moet ondergaan. "Deze competitie bestaat bijna 125 jaar en alle spelers willen nog steeds deze trofee winnen, dat is geen toeval", verklaarde Becker woensdag in het Spaanse Valencia, aan de vooravond van het duel tussen beide landen.

"Het is fantastisch om dergelijke wedstrijden als speler mee te maken. Die passie mogen we niet vervangen door wat geld. Het is uniek aan de Davis Cup dat er wedstrijden voor eigen publiek en op verplaatsing zijn. Misschien kunnen er wel wat aanpassingen doorgevoerd worden, zoals met twee winnende sets spelen in plaats van drie en vrijdag laten vallen als speeldag. Dat laatste is al het geval in de Fed Cup."

Eind februari stelde de Internationale Tennisfederatie (ITF) voor om vanaf 2019 een jaarlijks toernooi te spelen tussen achttien landen en dat gedurende een week op een vaste locatie. In augustus wordt er daarover gestemd tijdens de jaarlijkse vergadering van de ITF in het Amerikaanse Orlando.