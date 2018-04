Belgisch Davis Cup-team gaat in Nashville op zoek naar stunt van formaat tegen Verenigde Staten: "Samenstelling dubbelpaar kan nog veranderen" TLB

06 april 2018

07u14

Tennis Het Belgische Davis Cup-team neemt het komend weekend in de kwartfinales van de internationale landenbeker op tegen de Verenigde Staten. In Nashville (op hardcourt) wacht een onthoofd Belgisch team een zeer lastige klus tegen een uitgebalanceerd Amerikaans vijftal. Joris De Loore (ATP 319) mag de spits afbijten vrijdagavond tegen John Isner (ATP 9). Later die nacht treft Ruben Bemelmans (ATP 110) in de tweede partij Sam Querrey (ATP 14).

België moet het in de kwartfinales zoals bekend doen zonder speerpunt David Goffin (ATP 10). Ook Steve Darcis (ATP 143) en Julien Cagnina (ATP 243) ontbreken met blessures, terwijl Arthur De Greef (ATP 260) en Kimmer Coppejans (ATP 277) na hun afzegging tegen Hongarije nog niet op gratie konden rekenen van kapitein Johan Van Herck. Die selecteerde zo een experimenteel viertal, met Ruben Bemelmans (ATP 110) als kopman en verder ook Joris De Loore (ATP 319) en het Limburgse dubbelduo Sander Gille (ATP dubbel 84) en Joran Vliegen (ATP dubbel 98). Voor die laatste twee is het hun debuut in de Davis Cup-selectie.

De Amerikanen van hun kant treden op volle sterkte aan. Kapitein Jim Courier vaardigde John Isner (ATP 9), Sam Querrey (ATP 14), Jack Sock (ATP 16), Steve Johnson (ATP 52) en Ryan Harrison (ATP 54) af.

Johan Van Herck toonde zich dan ook bescheiden in de aanloop. "Op basis van de namen zijn de Verenigde Staten torenhoog favoriet. Dit team kan de Davis Cup winnen. Toch hebben we hier als team veel te winnen. We kunnen twee Belgische talenten (Sander Gille en Joran Vliegen) lanceren en helpen bij hun ontwikkeling."

Het wordt de vijfde ontmoeting tussen beide landen in de Davis Cup. De Amerikanen wonnen alle vier de vorige duels (1953, 1957, 1998 en 2005). Tijdens de laatste ontmoeting, in Leuven, werd het 1-4 voor Team USA.

Van Herck: "Samenstelling dubbelpaar kan nog veranderen"

De Belgische Davis Cup-kapitein Johan Van Herck zei het al meermaals en het vannacht in Nashville nog eens na de loting van de kwartfinale tegen de Verenigde Staten: voor hem is het resultaat van zijn spelers tegen de Amerikaanse topfavorieten niet belangrijk. "Ik ga vooral kijken naar de manier waarop ze spelen, naar hun ingesteldheid en motivatie."

"De mentaliteit van mijn spelers in belangrijk. Ze moeten klaar zijn als ze een kans krijgen en geloven dat ze kansen kunnen creëren. Als dat gebeurt, ben ik tevreden. Het is niet de bedoeling dat ze zich gelaten neerleggen bij de sterkte van de tegenstander."

Joris De Loore (ATP-319) opent vrijdag tegen John Isner (ATP-9), vervolgens staat Ruben Bemelmans (ATP-110) tegenover Sam Querrey (ATP-14). Voor het dubbelspel van vrijdag zijn Joran Vliegen en Sander Gille aangeduid. "Maar dat kan misschien nog veranderen", stelt Van Herck. "Het hangt af van de matchen van vrijdag. Zaterdag is eigenlijk de enige dag dat we meer dan één optie hebben."