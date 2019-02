België wil vanavond finaleweek Davis Cup afdwingen "Brazilië is duidelijk favoriet in dubbel” GVS

02 februari 2019

12u45

Bron: Belga 0 Tennis De tussenstand is 1-1 in het kwalificatieduel in de Davis Cup tennis tussen Brazilië en België. Arthur De Greef (ATP 202) ging gisteren met 6-3 en 6-2 onderuit tegen Thiago Monteiro (ATP 107). Daarna haalde Kimmer Coppejans (ATP 195) het met tweemaal 6-4 van Rogerio Dutra Silva (ATP 139). Vandaag volgt de beslissing op de tweede en laatste wedstrijddag in Uberlandia.

Sander Gille (ATP 79 in dubbelspel) en Joran Vliegen (ATP 81 in dubbelspel) zijn om 17u als eerste aan zet tegen het topduo gevormd door Marcelo Melo (ATP 12 in dubbel) en Bruno Soares (ATP 3 in dubbel).

"Brazilië is duidelijk de favoriet in het dubbelspel. Maar Joran en Sander hebben in de VS en op de European Open in Antwerpen al getoond dat ze heel goed kunnen presteren op dit niveau", verklaarde kapitein Johan Van Herck. "We hebben dezelfde mentaliteit nodig als in 2014, toen Joris De Loore en Ruben Bemelmans hen klopten. Als we goed serveren, zijn er volgens mij mogelijkheden."

Na het dubbel staan nog twee enkelspelen op het programma, met Coppejans tegen Monteiro en De Greef tegen Dutra Silva. "We hebben in drie lastige matchen nog twee punten nodig. De enkelwedstrijden kunnen we winnen, met een Kimmer in vorm en een Arthur die Dutra Silva al twee keer geklopt heeft", besloot Van Herck.

Australië, Italië, Japan en Kazachstan naar eindfase

Australië, Italië, Japan en Kazachstan zijn de eerste vier landen die zich geplaatst hebben voor de eindfase van de Davis Cup, die in november doorgaat in Madrid.

Voor het eerst zullen achttien landen van 18 tot 24 november in een toernooi van een week in Madrid op gravel om de titel strijden. In die finaleweek zijn al zeker Kroatië, Frankrijk, Spanje, de Verenigde Staten, Argentinië en Groot-Brittannië van de partij. De eerste vier zijn de halvefinalisten van vorig jaar. De Argentijnen en de Britten kregen een wildcard. De andere landen, onder andere België dat het tegen Brazilië opneemt, moeten een kwalificatieronde overleven.

Australië, Italië, Japan en Kazachstan wisten zich dit weekend al te verzekeren van een ticket voor de eindfase. Australië versloeg Bosnië en Herzegovina met 4-0. Italië en Kazachstan leiden met 1-3 tegen respectievelijk India en Portugal. Japan won dan weer met 2-3 in China.