België verslaat Australië na vlotte winst van Goffin tegen Kokkinakis: "Ik voel de bal heel goed"

Belgen winnen ook dubbelspel

David Goffin en Elise Mertens hebben niets laten liggen in hun tweede ontmoeting op de Hopman Cup in Perth. Tegen gastland Australië werd het 3-0. In het afsluitende dubbelspel werd het 4-3 (5/3), 2-4, 4-1 voor de Belgen.

Op de slotspeeldag vrijdag staan België - Canada en Duitsland - Australië op het programma. De groepswinnaar stoot door naar de finale van dit officieuze WK voor gemengde landenteams. Daar wachten de Verenigde Staten (met Jack Sock als hij fit is en Coco Vandeweghe) of Zwitserland (met Roger Federer en Belinda Bencic). Die twee landen maken donderdag in een onderling duel uit wie groep B wint.

De Hopman Cup werd voor het eerst georganiseerd in 1989. België is er voor de zevende keer bij. In 2011, bij de vorige deelname, haalden Justine Henin en Ruben Bemelmans de finale. Daarin verloren ze van de Amerikanen Bethanie Mattek-Sands en John Isner.

België 2-0 voor

België staat in de Hopman Cup op een onoverbrugbare 2-0-voorsprong tegen gastland Australië. David Goffin (ATP 7) haalde het in Perth in 1 uur en 21 minuten met 6-4, 6-2 van Thanasi Kokkinakis (ATP 209). Enkele uren eerder had Elise Mertens (WTA 36) met 2-6, 6-4, 6-2 gewonnen van Daria Gavrilova (WTA 25). Het afsluitende dubbelspel moet nog worden gespeeld.

"Ik voel de bal heel goed, ik amuseer me", reageerde Goffin na zijn tweede zege in drie dagen. "Ik ben blij met de manier waarop ik het jaar ben gestart." Over anderhalve week staat met de Australian Open het eerste grandslamtoernooi van het jaar op het programma. Goffin haalde er vorig jaar de kwartfinale en lijkt in zijn huidige vorm een stevige outsider in Melbourne. "Ik wil mezelf geen druk opleggen. Ik probeer het beste tennis te spelen dat ik kan. Ik neem het match per match, spel per spel. Hopelijk geraak ik op die manier ver."

Vrijdag kan Goffin zich aan de zijde van Elise Mertens, als ze winnen van Canada, plaatsen voor de finale van de Hopman Cup. Daarin wacht mogelijk een duel met Zwitserland en Roger Federer, tegen wie Goffin stuntte op de Masters. "Het zou ongelofelijk zijn om in de finale tegen Roger te mogen spelen, een hele eer", aldus Goffin. "Hij is ook al 36, dus hij zal geen tien jaar meer op de baan staan."

Mertens brengt België op voorsprong

België heeft in de Hopman Cup de leiding genomen tegen gastland Australië. Elise Mertens (WTA 36) won in Perth het eerste enkelduel van Daria Gavrilova (WTA 25) in drie sets. Na 1u55' stond de 2-6, 6-4, 6-2 eindscore op het bord. In het tweede enkelspel neemt David Goffin (ATP 7) het op tegen Thanasi Kokkinakis (ATP 209). Daarna volgt nog het afsluitende dubbelspel. Maandag verloor België zijn openingsduel in groep A met 2-1 tegen Duitsland. Mertens ging in twee tiebreaks onderuit tegen Angelique Kerber (WTA 21), waarna Goffin met 6-3, 6-3 won van Alexander Zverev (ATP 4). Het dubbel ging naar de Duitsers.

Raonic meteen uitgeschakeld

Milos Raonic heeft weinig plezier beleefd aan zijn terugkeer op het ATP-circuit. De Canadees verloor zijn eerste wedstrijd op het toernooi van Brisbane van thuisspeler Alex de Minaur. De Australiër, 18 jaar en nummer 208 op de ranking, haalde het met 6-4, 6-4 van de als vierde geplaatste Raonic, die vrij was in de openingsronde. Raonic speelde zijn laatste wedstrijd begin oktober in Tokio, toen hij met een kuitblessure moest opgeven. Daarvoor sukkelde hij met de pols, wat hem onder meer de US Open kostte. Eind december zou Raonic deelnemen aan het exhibitietoernooi van Abu Dhabi, maar daarvoor zegde hij af. Op de ranking is de Canadees weggezakt naar plaats 24. Eind 2016 stond hij nog derde. De Minaur, die een wildcard kreeg, speelt in de kwartfinales tegen zijn Amerikaanse leeftijdsgenoot en qualifier Michael Mmoh (ATP 175).

Flipkens onderuit

Kirsten Flipkens (WTA 76) is er vandaag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar).

In de tweede ronde verloor 'Flipper' in 1 uur en 13 minuten met 6-4 en 6-2 van de Sloveense Polona Hercog (WTA 100). Die had in de eerste ronde Alison Van Uytvanck (WTA 77) uitgeschakeld.

Ook Bonaventure out

Eerder op de dag werd ook qualifier Ysaline Bonaventure (WTA 183) in de tweede ronde gewipt. Zij verloor met 6-4, 6-3 van de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 103).

In het dubbeltoernooi kenden de Belgen woensdag evenmin succes in de tweede ronde (kwartfinales). Bonaventure ging met de Zwitserse Viktorija Golubic met 6-3, 6-3 onderuit tegen de Japanse topreekshoofden Eri Hozumi en Myu Kato. Maryna Zanevska en haar Australische partner Arina Rodionova verloren met 6-4, 7-6 (7/1) van de Italiaanse Sara Errani en de Nederlandse Bibiane Schoofs.

Alle Belgen zijn uitgeschakeld op het ASB Classic.

Hopman Cup: Duitsland verslaat Canada in groep van België

Duitsland heeft vandaag een tweede zege geboekt op de Hopman Cup, het officieuze WK voor gemengde landenteams in het Australische Perth. In groep A, waarin ook België aantreedt, versloegen de Duitsers Canada met 3-0.

Angelique Kerber (WTA 21) haalde het met 6-1, 6-3 van Eugenie Bouchard (WTA 83). Alexander Zverev (ATP 4) was aansluitend met 6-4, 6-2 te sterk voor Vasek Pospisil (ATP 108). In het dubbel werd het 4-3 (4/2), 4-3 (4/2) voor de Duitsers.

Op de eerste speeldag had Duitsland met 2-1 gewonnen van België. David Goffin (ATP 7) en Elise Mertens (WTA 36) nemen het woensdag op tegen thuisland Australië, dat wordt vertegenwoordigd door Thanasi Kokkinakis (ATP 209) en Daria Gavrilova (WTA 25). Zij versloegen in hun openingsduel Canada met 2-1.

Op de slotspeeldag staan België/Canada en Duitsland/Australië op het programma. De groepswinnaar stoot door naar de finale.

Simona Halep trekt als nummer 1 en topreekshoofd naar Australian Open

Simona Halep zal over anderhalve week aan de Australian Open starten als 's werelds nummer 1 en het eerste reekshoofd. Daarover verwierf de Roemeense woensdag zekerheid door zich op het WTA-toernooi in het Chinese Shenzhen (hard/750.000 dollar) te plaatsen voor de kwartfinales.

Halep had het in de tweede ronde nochtans niet onder de markt tegen thuisspeelster Ying-ying Duan (WTA 91). Ze verloor de openingsset met 3-6 maar sloeg daarna terug met 6-1, 6-2.

"Na de eerste set moest ik mijn ritme terugvinden, dichter bij de baseline staan en de breedte van de baan beter benutten. Daar ben ik in geslaagd. Het was niet eenvoudig, ook al wees het scorebord 6-1, 6-2 aan. Het was een zware match", reageerde Halep.

In de kwartfinales wacht de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 73).

De Australian Open, de eerste grandslam van het jaar, vindt van 15 tot 28 januari plaats in Melbourne. Halep verloor er de voorbije twee jaar telkens in de eerste ronde.

