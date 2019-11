België treft Hongarije in kwalificaties voor Davis Cup 2020 Redactie

24 november 2019

12u47

Bron: Belga 0 Davis Cup De Belgische mannentennisploeg neemt het op tegen Hongarije in de kwalificaties voor de Davis Cup Finals in 2020. Dat is het resultaat van de loting van zondag in Madrid. Het duel gaat op 6 en 7 maart door bij de Hongaren.

België was reekshoofd bij de loting, op basis van de meest recente Davis Cup landenranking. De winnaars van de twaalf kwalificatieduels stoten door naar de Davis Cup Finals in Madrid. De halvefinalisten van 2019 (Canada, Groot-Brittannië, Rusland en Spanje) zijn al zeker van deelname aan de finaleweek. Frankrijk en Servië kregen een wildcard.

Marton Fucsovics (ATP 70) is de nummer 1 bij Hongarije, dat dankzij een 3-2 zege tegen Oekraïne in Groep I de kwalificaties mag afwerken. David Goffin (ATP 11) en co. lijken op papier de favoriet tegen de Hongaren.

Het laatste duel tussen beide landen dateert van 2018. Toen trokken de Belgen in Luik met 3-2 aan het langste eind in de eerste ronde van de Wereldgroep. België leidt met 8-5 in de onderlinge confrontaties.

De hervormde editie van de Davis Cup is dit jaar aan zijn eerste editie toe. Het team van Johan Van Herck strandde in de groepsfase van de finaleweek na een 2-1 zege tegen Colombia en een 1-2 nederlaag tegen Australië. Het Spanje van ‘s werelds nummer één Rafael Nadal en Canada spelen zondag de finale.

Loting kwalificaties:

Kroatië - Pakistan/India

Hongarije - België

Colombia - Argentinië

VS - Oezbekistan

Australië - Brazilië

Italië - Zuid-Korea

Duitsland - Wit-Rusland

Kazachstan - Nederland

Slovakije - Tsjechië

Oostenrijk - Uruguay

Japan - Ecuador

Zweden - Chili