België treft Australische ‘bad boy’ Kyrgios in Davis Cup: “Hier gaat hij niet onnozel doen” Filip Dewulf in Spanje

20 november 2019

09u31 0 Davis Cup Nick Kyrgios. Fantast, enfant terrible of geniale speler? Er gebeurt altijd wel iets als hij op (of naast) een tennisbaan staat. België-Australië - voor groepswinst en een plaats in de kwartfinale van de Davis Cup - belooft vandaag dan ook spectaculair te worden.

Als kind wilde Nick Kyrgios liefst (NBA-)basketter worden en ook vandaag nog gaat er geen week voorbij zonder dat hij zijn passie voor die sport niet uitdrukt. Talent dreef hem echter de tenniswereld in, waar hij zich vaak misbegrepen en opgejaagd voelt. Veelal door eigen toedoen welteverstaan. Zijn uithalen op sociale media zijn vaak explosiever dan zijn forehands en services, terwijl zijn gedrag op de baan bijna voortdurend voor boetes en ophef zorgt.

In zoverre dat Kyrgios momenteel een voorwaardelijke schorsing van zestien weken boven het hoofd hangt én zich mentaal moet laten begeleiden. De reden? In de zomer schold hij in Cincinnati nog maar eens een scheidsrechter de huid vol - hij kreeg daar ook een boete van ruim 100.000 euro voor. Waarop hij prompt de mannentennisbond ATP corrupt noemde.

Gesprek met Hewitt

Davis Cup-kapitein Lleyton Hewitt had Kyrgios al eerder in het seizoen gewaarschuwd dat hij zijn fratsen beu was en hij niet meer moest rekenen op een selectie. Maar als er iets is dat Kyrgios wél graag doet in de tenniswereld, is het uitkomen voor zijn land. “We hebben in maart in Indian Wells samengezeten”, verklaarde Hewitt de aanwezigheid van de bad boy in zijn selectie. “En Nick wilde wanhopig tot de ploeg behoren. Hij had daar alles voor over. Want dat moet je hem wel nageven: Nick zal altijd klaarstaan om de andere jongens te helpen. Of het nu op een trainingsbaan is of gewoon door ‘s avonds mee uit te gaan eten. Als Australiër kan het redelijk eenzaam zijn op de tour, je bent steevast lang van huis weg.

Hij is fantastisch op de trainingen die ik hier al met hem gedaan heb. Hij heeft wel een lichte blessure gehad (aan het sleutelbeen, red.) en heeft zijn seizoen dan ook redelijk snel stopgezet (in september, red.), maar zijn hoofd stond echt naar dit evenement en voor mij is hij dan ook klaar.”Algemeen wordt aangenomen dat Steve Darcis vandaag het duel zal openen tegen de 24-jarige Kyrgios. “Ik ga moeten proberen te variëren, mijn spel te spelen en iets trachten te rapen in zijn opslaggames”, aldus de ervaren Luikenaar. “Maar hij is een speler die tot alles in staat is, en zeker in de Davis Cup.”

Eerder duel in 2017

De laatste keer dat beide landen tegenover elkaar stonden, was Kyrgios er ook bij. In de halve finale van de editie 2017 won hij op gravel in vijf sets van Darcis, maar verloor hij in vier sets van Goffin in een kolkend Paleis 12 in Brussel. In het knusse maar niet bijster gevulde stadion 3 van de Caja Magica zal het vandaag helemaal anders zijn. “Kyrgios is een speler buiten categorie”, besloot Van Herck. “Als hij goesting heeft om te tennissen, dan behoort hij tot de besten ter wereld. In de Davis Cup - met een kader rond hem en Hewitt op de bank - gaat hij niet onnozel doen, zoals anders al wel eens gebeurt. Die jongen heeft alles om een topper te zijn. Maar het gaat van hem afhangen waar hij zal eindigen.”