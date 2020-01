België treedt deze nacht aan in nagelnieuwe ATP Cup, Darcis bijt de spits af XC

02 januari 2020

14u27

Bron: Belga 0 Tennis Morgen (donderdagnacht Belgische tijd) begint in Australië de eerste editie van de ATP Cup, een toernooi op hardcourt waarin 24 landen strijden om een prijzenpot van 15 miljoen dollar. België wordt vertegenwoordigd door David Goffin (ATP 11), Steve Darcis (ATP 157), Kimmer Coppejans (ATP 160) en dubbelspecialisten Sander Gillé (ATP 47) en Joran Vliegen (ATP 39).

De landen zijn onderverdeeld in zes groepen van vier. België speelt in Sydney tegen Moldavië (3 januari), Groot-Brittannië (5 januari), dat wel Andy Murray mist, en Bulgarije (7 januari). Elke ontmoeting bestaat uit twee enkel- en een dubbelspel, waarbij twee gewonnen sets volstaan voor de zege. Darcis opent vrijdag in de Ken Rosewall Arena tegen de Moldaviër Alexander Cozbinov (ATP 818). Daarna treft Goffin Radu Albot (ATP 46) en spelen Gillé en Vliegen tegen Albot en Cozbinov.

In principe treden per land de twee best geklasseerde spelers aan. Van de toppers ontbreekt alleen Roger Federer. Zwitserland was aanvankelijk een tegenstander van België in de groepsfase, maar trok zich na het forfait van de twintigvoudige grandslamkampioen terug.

Naast Sydney zijn ook Brisbane en Perth speelsteden. De zes groepswinnaars en twee beste tweedes plaatsen zich voor de knock-outfase in Sydney. De finale volgt op 12 januari, een week voor de start van de Australian Open (20/01-02/02).

De ATP Cup vervangt de toernooien van Brisbane en Sydney en moet volgens de organisatoren uitgroeien tot een WK tennis. Het toernooi komt zo wel nadrukkelijk in het vaarwater van de Davis Cup, die afgelopen najaar voor het eerst werd gespeeld in een nieuw format met een finaleweek in Madrid. Spanje met Rafael Nadal mocht toen juichen.

