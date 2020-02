België strijdt tegen Kazachstan voor plek in finaleweek: “Kansen zijn fifty-fifty” JBE/GVS

04 februari 2020

België en Kazachstan strijden deze week in Kortrijk om een plaats in de finaleweek van de hervormde Fed Cup. “We hebben een goeie kans”, zegt Elise Mertens. “Thuis spelen is altijd een voordeel, maar we mogen Kazachstan zeker niet onderschatten.” Als België de Kazachse horde neemt, plaatst ons land zich voor de finaleweek in Hongarije. Twaalf landen spelen van 14 tot 19 april in Boedapest om de eindzege. “Dat is voor ons belangrijk. We kunnen maar twee weken per jaar voor België in een team spelen. Dus hopelijk kunnen we het nu heel goed doen.”

Flipkens: “Kansen zijn fifty-fifty”

Bonaventure: “Alles kan tijdens een Fed Cup”

Van Herck: “Geloven in onze kwaliteiten”