België staat in finaleweek Fed Cup: Flipkens zorgt voor beslissend punt GVS

08 februari 2020

17u12 4 Fed Cup België staat in de finaleweek van de Fed Cup. Kirsten Flipkens (WTA 81) zette Zarina Diyas (WTA 61) in twee sets opzij en bracht België zo op een onoverbrugbare 3-1-voorsprong tegen Kazachstan. Elise Mertens zorgde eerder op de dag voor het tweede punt. Het eindtoernooi vindt van 14 tot 19 april plaats. Twaalf landen strijden in Boedapest om de eindzege.

Kirsten Flipens - die in laatste instantie de voorkeur kreeg op Ysaline Bonaventure - klopte Diyas in twee sets: 6-3 en 6-4. Een groot feest in de Lange Munt in Kortrijk. Flipkens ging bij 2-2 in de eerste set door de service van Diyas, die ook bij 5-3 op haar eigen opslag niet thuis gaf. De Kempense wachtte in de tweede set tot 5-4 om haar slag te slaan. De vreugde-uitbarsting was groot in het Belgische kamp.

Mertens zorgde voor de 2-1

Elise Mertens (WTA 19) klopte eerder op de dag Yulia Putintseva (WTA 34) en zette Kazachstan zo op een 2-1-achterstand. Het was een hemelsbreed verschil met gisteren. Mertens was dit keer wel onmiddellijk bij de pinken. Ze ging snel door de service van de Kazachse nummer één, weerstond drie breakpunten en stoomde door naar een 6-1-setwinst. De ongedwongen fouten bleven beperkt, haar slagen langs de baseline liepen gesmeerd. Putintseva was gefrustreerd - zij haalde haar niveau niet.

Onze 24-jarige landgenote trok er zich niets van aan en brak haar opponente ook bij aanvang van set twee meteen. Opnieuw had Putintseva de kans op een re-break, opnieuw werkte onze Belgische nummer één het gevaar vakkundig weg. Onder meer dankzij een fantastische gekruiste winner, het publiek in Kortrijk werd quasi gek. Het was echter uitstel, Mertens’ leeftijdgenote gaf niet op en zorgde dan toch voor 2-2. Elise vloekte even, brak opnieuw, maar alweer zorgde Putintseva voor een re-break. Dat gebeurde ook nog eens bij een 6-5-stand, Mertens kon haar service maar niet behouden. Tie-break dan maar, daarin toonde Elise zich te sterkste: 7-6.

Mertens: “Heel tevreden met het niveau”

Moeilijk gaat ook. “Ik ben blij dat ik het in twee sets heb kunnen uitmaken”, zei Mertens die klaar was om eventueel nog aan te treden in het dubbelspel. “Nee, het was niet eenvoudig”, zuchtte Elise Mertens een tiental minuten nadat ze de Lange Munte in vuur en vlam had gezet door een tweede, Belgisch winstpunt op het scorebord te zetten. “Ik stond 6-1, 2-0 voor maar zij knokte zich terug in de match. En daarna was mijn energiepeil toch wat minder, ook al waren er veel momenten van 40-gelijk die uiteindelijk in haar voordeel uitvielen. Maar ik ben blij met hoe ik mentaal die tiebreak heb aangepakt. Waarin ik trouwens ook terug wat agressiever ben gaan tennissen.”

Haar start was nochtans veelbelovend geweest. Een heel andere eerste set dan gisteren tegen Diyas. “Toen wou ik het té graag”, oordeelde Mertens. “Ik wilde vandaag zeker niet dezelfde start als gisteren. Ik heb ook beter de punten opgebouwd. Putintseva vond in die eerste set nooit een oplossing maar dat veranderde nadien wel een beetje.” Mertens wint zo voor het eerst op Belgische bodem twee Fed Cup-wedstrijden en dat doet deugd. “Zeer zeker”, glimlachte ze. “Vooral met het niveau dat ik vandaag gehaald heb ben ik heel tevreden.”