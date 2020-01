België opent gloednieuwe ATP Cup met perfect rapport, tegenstander Moldavië krijgt verkeerd volkslied te horen GVS

03 januari 2020

09u03 0 Tennis België heeft zijn eerste groepswedstrijd op de ATP Cup in Sydney tegen Moldavië met 3-0 gewonnen. Sander Gillé en Joran Vliegen versloegen in het afsluitende dubbelspel Radu Albot en Alexander Cozbinov. Het werd 6-7 (5/7), 7-6 (4/7) en 11/9 na 2 uur en 23 minuten.

Eerder op de dag had Steve Darcis (ATP 157) in het eerste enkelspel op het Australische hardcourt Alexander Cozbinov (ATP 818) verslagen met 6-4, 6-7 (4/7) en 7-5. Aansluitend was David Goffin (ATP 11) met 6-4 en 6-1 te sterk voor Radu Albot (ATP 46).

Voor het duel tussen Darcis en Cozbinov was er even opschudding omdat de organisatie het verkeerde volkslied had afgespeeld. In plaats van de Moldavische klonk de Roemeense hymne door de speakers. De ATP diende daarvoor zijn excuses aan bij de Moldavische delegatie.

Zondag speelt België in zijn tweede match van groep C tegen Groot-Brittannië. Dinsdag volgt een treffen met Bulgarije. Die twee landen ontmoeten elkaar vandaag. De zes groepswinnaars en twee beste tweedes plaatsen zich voor de knock-outfase.

De ATP Cup is een gloednieuw landentoernooi met een prijzenpot van 15 miljoen dollar. Naast Sydney zijn ook Brisbane en Perth speelsteden. In principe treden per land de twee best geklasseerde spelers aan. Van de toppers ontbreekt alleen de Zwitser Roger Federer. De finale wordt op 12 januari gespeeld, een week voor de start van de Australian Open.