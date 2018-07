België ontvangt Frankrijk in eerste ronde van Fed Cup 2019 LPB

24 juli 2018

11u48

Bron: Belga 0 Tennis De Belgische Fed Cup-vrouwen spelen in 2019 in de eerste ronde van de Wereldgroep thuis tegen Frankrijk. Dat is het resultaat van de loting op de hoofdzetel van de Internationale Tennisbond (ITF) in Londen.

De ontmoeting wordt op 9 en 10 februari 2019 op Belgische bodem afgewekt. De precieze locatie moet nog worden bepaald. België verzekerde in april, onder leiding van interim-kapitein Ivo Van Aken, het behoud in de elitegroep met de acht beste landen door in Genua met 0-4 te winnen van Italië.

Elise Mertens en co waren naar de barrages verwezen na een 3-2-nederlaag in februari in en tegen Frankrijk. Enkele weken na dat verlies werd kapitein Dominique Monami aan de deur gezet omdat de "wisselwerking tussen haar en de ploeg niet meer optimaal bleek".

De finale van de editie 2018 wordt op 10 en 11 november in Praag gespeeld tussen Tsjechië en de Verenigde Staten, de titelhouder.