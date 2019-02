België ontvangt Fed Cup-tegenstander Spanje in Kortrijk GVS

26 februari 2019

17u04

Bron: Belga 0 Tennis Het Fed Cup-barrageduel tussen België en Spanje voor het behoud in de Wereldgroep zal op 20 en 21 april plaatsvinden in de Lange Munte in Kortrijk. Dat heeft Tennis Vlaanderen aangekondigd.

Het team van kapitein Johan Van Herck verloor begin februari in Luik met 1-3 van Frankrijk in de eerste ronde (kwartfinale) van de Wereldgroep. Spanje klopte in de eerste ronde van de tweede Wereldgroep Japan met 2-3.