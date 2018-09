België ontmoet in vernieuwde Davis Cup Brazilië in kwalificaties - Elise Mertens en Ruben Bemelmans kennen succes in dubbel Redactie

26 september 2018

16u31

Bron: Belga 0 Tennis De Belgische tennismannen nemen het in de kwalificaties van de hervormde Davis Cup op tegen Brazilië. Dat is het resultaat van de loting van vandaag. Het duel staat op 1 en 2 februari van volgend jaar op de planning in Zuid-Amerika. België was reekshoofd bij de loting.

In de hervormde Davis Cup zullen achttien landen in november 2019, op het einde van het seizoen, in een toernooi van één week op één locatie strijden om de titel. Als het team van kapitein Johan Van Herck wint tegen Brazilië, heeft het zijn ticket voor de finaleweek beet. In totaal twaalf landen plaatsen zich via de kwalificaties voor de finaleweek, zes anderen mogen zich automatisch opmaken voor de eindstrijd. Het gaat om de vier halvefinalisten van dit jaar (Frankrijk, Spanje, Kroatië en de VS) en twee wildcards: Argentinië en Groot-Brittannië.

Eerst vechten Frankrijk en Kroatië nog voor eindwinst in de editie van dit jaar. Die strijd staat van 23 tot 25 november op de agenda op gravel in Rijsel. Frankrijk klopte vorig jaar in de finale België.

Elise Mertens bereikt kwartfinales in dubbeltoernooi WTA Wuhan

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Chinese Wuhan (hard/2.746.000 dollar).

Aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs versloeg ze in de tweede ronde de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Sloveense Katarina Srebotnik. Het werd 6-4, 2-6 en 10/1 na 1 uur en 23 minuten.

Om door te stoten naar de halve finales, moeten Mertens en Schuurs (het zesde reekshoofd) voorbij de Canadese Gabriela Dabrowski en de Chinese Yifan Xu.

In het enkeltoernooi werd Mertens net als Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens in de eerste ronde uitgeschakeld. Die laatste verloor in het dubbel met haar Nederlandse teamgenoot Kiki Bertens in de eerste ronde van Kichenok en Srebotnik.

Ruben Bemelmans kent in Chengdu ook in dubbeltoernooi succes

Ruben Bemelmans heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op het ATP-toernooi in het Chinese Chengdu (hard/1.070.040 dollar). Aan de zijde van de Indiër Prajnesh Gunneswaran versloeg Bemelmans de Moldaviër Radu Albot en de Tunesiër Malek Jaziri. Het werd 6-2 en 6-3 na 46 minuten tennis.

In de kwartfinales speelt het duo tegen de Amerikaan Austin Krajicek en de Indiër Jeevan Nedunchezhiyan.

Gisteren plaatste Bemelmans, nummer 114 op de wereldranking, zich voor de tweede ronde in het enkelspel. De Limburger, die via de kwalificaties de hoofdtabel bereikte, zag zijn Duitse tegenstander Mischa Zverev (ATP 69) opgeven bij een 6-3, 2-0 achterstand opgeven. In de achtste finales staat Bemelmans tegenover de Italiaan Fabio Fognini (ATP 13), het eerste reekshoofd.