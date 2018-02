België niet akkoord met veranderingen in Davis Cup: "We zijn vierkant tegen dit plan en zullen dus tegen stemmen" Redactie

26 februari 2018

21u15

Bron: Belga 0

Mogelijk drastische wijziging opzet Davis Cup

De Internationale Tennisfederatie is van plan om de Davis Cup ingrijpend te hervormen. Vanaf 2019 zou het officieuze wereldkampioenschap voor mannenteams aan het einde van het seizoen in één week tijd met achttien landen gespeeld worden. In augustus zal het plan aan de Algemene Vergadering in Orlando (Florida) voorgesteld worden. Om goedgekeurd te worden is daar een tweederdemeerderheid nodig.

"We willen toe naar een fantastische seizoensfinale met 's werelds beste spelers die voor hun land strijden. Het moet een echte World Cup of tennis worden", verklaarde ITF-voorzitter David Haggerty. "Verschillende wereldsteden hebben al interesse getoond om het event te mogen ontvangen."

Als het plan doorgaat, zal de nieuwe "World Cup of Tennis Finals" gespeeld worden in november, in de week dat nu traditioneel de Davis Cup-finale plaatsvindt. De duels zullen uitgevochten worden in twee enkelspelen en een dubbelspel, waarin er telkens naar twee winnende sets gespeeld wordt. Via een groepsfase zullen de landen zich voor de kwartfinales moeten plaatsen. De zestien landen van de Wereldgroep zijn zeker van deelname. Daarnaast worden twee landen uitgenodigd. Na de groepsfase van de Finals is er ook een play-offronde met acht landen uit de continentale zones. De acht winnaars van die play-offs behoren het jaar nadien tot de Wereldgroep. Aan het format voor de continentale zones verandert er niets.

Het prijzengeld voor de Davis Cup zal gevoelig opgetrokken worden. Dat is mogelijk via een nieuwe sponsordeal met Kosmos. Die investeringsgroep van Barcelona-verdediger Gerard Piqué zal de komende 25 jaar 3 miljard dollar in de Davis Cup pompen. "We kijken erg uit naar de samenwerking met de ITF", zegt Piqué. Samen kunnen we de Davis Cup naar een nieuw hoogtepunt brengen door deze World Cup of Tennis Finals op poten te zetten.

De Davis Cup wordt sinds 1900 als de "International Lawn Tennis Challenge" georganiseerd en kreeg zijn huidige naam in 1945 na het overlijden van oprichter Dwight Davis. De duels worden beslecht in vijf wedstrijden, vier enkelspelen en een dubbelspel, van vijf sets. België, derde op de wereldranglijst, speelde twee van de jongste drie finales. Dit jaar plaatsten David Goffin en co zich via een 3-2 zege tegen Hongarije al voor de kwartfinales. Daarin treffen ze de Verenigde Staten.

Op de steun van België hoeft de ITF alvast niet te rekenen. "We zijn vierkant tegen dit plan en zullen dus tegen stemmen", liet André Stein, voorzitter van de Belgische tennisfederatie, weten.

"Deze formule is exact wat we niet willen. België zal zelf nooit de middelen hebben om een dergelijke finale te organiseren. De Davis Cup is nu voor onze partners en het Belgische publiek één van de zeldzame gelegenheden om onze beste spelers in actie te zien en dat zou dus wegvallen. De stem van België alleen zal natuurlijk weinig invloed hebben, maar ik denk dat meerdere Europese federaties zich tegen het project kunnen verenigen. Zo weet ik bijvoorbeeld dat de Fransen ook tegen de hervorming gekant zijn."

De Belgische federatie heeft zijn spelers niet geraadpleegd en zal dat waarschijnlijk ook niet doen. "David Goffin heeft zich hier eerder nooit over uitgesproken, niet in positieve en niet in negatieve zin. De spelers zijn allemaal wel voor een verlichting van het programma, maar het voorstel dat ze verdedigden en waar ook wij ons achter schaarden, was een Davis Cup gespreid over twee jaar."

Rafael Nadal maakt comeback

De Spanjaard Rafael Nadal (31) viert deze week zijn rentree op het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (hard/1.789.445 dollar). Het nummer twee van de wereld moest eind januari met een beenblessure opgeven in zijn kwartfinale van de Australian Open tegen de Kroaat Marin Cilic. Na meer dan een maand afwezigheid maakt Nadal zijn comeback in Acapulco. Daar neemt hij het in de eerste ronde op tegen zijn landgenoot Feliciano Lopez (ATP 38).

"Ik ben blij hier te zijn. Ik voel dat ik hersteld ben van wat er gebeurd is in Melbourne", zegt Nadal, die vorig jaar in Acapulco verloor van Sam Querrey. "Ik heb enkele weken gerust en gerevalideerd. Sinds vorige week train ik weer hard. Ik ben klaar. Blessures maken deel uit van mijn carrière. Dit was niet de eerste keer. Natuurlijk is het lastig, zeker wanneer je voelt dat je klaar bent om goed te spelen. Maar het is gebeurd en ik mag niet klagen. Ik moet er blijven voor gaan."

Van Uytvanck boekt 30 plaatsen winst

Na haar toernooizege in Boedapest stijgt Alison Van Uytvanck van de 80ste naar de 50ste plaats op de nieuwe WTA-ranking. Van Uytvanck heeft een uitstekende week achter de rug in Boedapest. In de finale klopte ze het Slowaakse topreekshoofd Dominika Cibulkova, goed voor haar derde WTA-toernooizege en 30 plaatsen winst op de WTA-ranglijst. Met haar 50ste plaats komt ze in de buurt van haar beste ranking in haar carrière. In oktober 2015 was ze 41ste.

Op de ranglijst steekt Van Uytvanck Kirsten Flipkens (67ste) voorbij. Ze wordt zo de tweede Belgische achter Elise Mertens (22ste), die één plaats moet prijsgeven. Ysaline Bonaventure klimt na haar kwartfinale in Boedapest van de 154ste naar de 133ste plaats. Yanina Wickmayer is 116de (+1), Maryna Zanevska 193ste (-4).

Simona Halep is opnieuw het nummer één van de wereld, evenwel zonder te spelen. Ze was er in Dubai niet bij wegens een blessure. De Roemeense belandde op de tweede plaats na afloop van de van Caroline Wozniacki verloren finale op de Australian Open. De Deense, sinds eind januari op 1, kwam afgelopen week eveneens niet in actie en zakt naar de tweede plaats aangezien ze meer punten te verdedigen had. In de top tien doen ook de Tsjechische Petra Kvitova (9de,+1) en de Duitse Angelique Kerber (10de,-1) haasje-over.

Goffin blijft zevende op ATP-ranking

David Goffin blijft het nummer zeven op de nieuwe ATP-ranking. De Luikenaar kwam afgelopen week niet in actie in Marseille nadat hij de week voordien in Rotterdam een bal tegen zijn oog kreeg. De tweede Belg op de ranglijst is Ruben Bemelmans. Hij boekt drie plaatsen winst en is nu 110de. Steve Darcis zakt van de 124ste naar de 136ste stek.

Bovenin de ranking zijn er geen wijzigingen te noteren. De Zwitser Roger Federer staat op kop, voor de Spanjaard Rafael Nadal en de Kroaat Marin Cilic. Iets verderop boeken de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (8ste) en de Argentijn Juan Martin del Potro (9ste) een plaats winst, ten koste van de Amerikaan Jack Sock (10de, -2).

De Argentijn Diego Schwartzman rukt dankzij zijn toernooizege in Rio de Janeiro op van de 23ste naar de 18de plaats. De Rus Karen Khachanov (41ste, +6) en de Amerikaan Frances Tiafoe (61ste, +30) zien hun toernooizeges in respectievelijk Marseille en Delray Beach eveneens beloond met enkele plaatsen winst.

Verder houdt Sander Gillé (86ste, +1) stand in de top 100 van de dubbelranking. Hij krijgt er het gezelschap van zijn dubbelpartner Joran Vliegen (99ste, +3).