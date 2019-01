België met Mertens, Van Uytvanck, Flipkens en Bonaventure tegen Frankrijk ODBS

30 januari 2019

13u11

Bron: Belga 0

Sterke Belgische Fed Cup-bezetting voor burenstrijd

Elise Mertens (WTA 21), Alison Van Uytvanck (WTA 52), Kirsten Flipkens (WTA 55) en Ysaline Bonaventure (WTA 148) zijn door Fed Cup-kapitein Johan Van Herck geselecteerd voor de kwartfinale van de Fed Cup tegen Frankrijk, een duel dat op 9 en 10 februari gespeeld wordt in de Luikse Country Hall.

Voor zijn eerste wedstrijd als Fed Cup-kapitein doet Van Herck, die eveneens Davis Cup-kapitein is, een beroep op dezelfde speelsters die de vorige twee confrontaties in de Fed Cup afwerkten. “Met Elise, Alison, Kirsten en Ysaline kunnen we een heel sterk Belgisch team opstellen voor deze kwartfinale”, laat Van Herck weten. “We zijn ervan overtuigd dat we met deze vier meisjes sterk gewapend en met vele opties aan de start komen om Frankrijk te verslaan. We zijn met z’n allen supergemotiveerd om ons van onze sterkste kant te laten zien aan de Belgische tennisliefhebbers en roepen hen op massaal naar Luik af te zakken en ons naar de winst te schreeuwen.”

Eenvoudig wordt dat niet, vorig jaar verloor ons land nog in de eerste ronde met 3-2 van Frankrijk. De Franse kapitein Julien Benneteau selecteerde voor het duel Caroline Garcia (WTA 19), Kristina Mladenovic (WTA 44), Alizé Cornet (WTA 50), Pauline Parmentier (WTA 53) en Fiona Ferro (WTA 103).

Flipkens en Van Uytvanck door in dubbel

Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Russische Sint-Petersburg (hard/823.000 dollar). De Belgische tandem haalde het in de openingsronde in twee sets van de Russin Yana Sizikova en de Poolse Paula Kania: 6-3, 5-7 en 10/7 in de supertiebreak na 1 uur en 45 minuten.

In de tweede ronde nemen Flipkens en Van Uytvanck het op tegen de Russin Veronika Kudermetova en de Wit-Russische Vera Lapko. In de eerste ronde van het enkelspel stonden onze twee landgenotes eerder al tegenover mekaar. Toen haalde Van Uytvanck (WTA 52) het in twee sets van Flipkens (WTA 55).