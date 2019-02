België in pot 1 bij loting voor eindronde Davis Cup - Geen hoofdtabel voor Bemelmans in Montpellier - Goffin en Mertens behouden plek op rankings YP

04 februari 2019

17u08

Bron: Belga 1

België in pot 1 bij loting voor eindronde

België zit - op basis van de landenranking - in pot 1 bij de loting voor het eindtoernooi van de Davis Cup tennis in Madrid (18-24 november). De loting vindt plaats op 14 februari. In pot 1 bevinden zich verder titelverdediger Kroatië, runner-up van 2018 Frankrijk, Argentinië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, landen die de Belgen dus ontlopen in de groepsfase. Spanje, Servië, Australië, Italië, Duitsland en Kazachstan zijn ondergebracht in pot 2. Canada, Japan, Colombia, Nederland, Rusland en Chili zitten in pot 3. Van 18 tot 24 november strijden de Belgen in Madrid op gravel met deze landen voor de titel in de vernieuwde Davis Cup. Er worden zes groepen van drie landen gevormd. In elke confrontatie staan er twee enkelmatchen en één dubbelwedstrijd op het programma. De groepswinnaars en de twee beste nummers twee stoten door naar de kwartfinales.

Het team van kapitein Johan Van Herck wist zich vrijdag en zaterdag in Uberlandia ten koste van Brazilië te plaatsen voor de finaleweek. Zonder David Goffin, Steve Darcis en Ruben Bemelmans haalden de Belgen het met 1-3. Kimmer Coppejans won zijn twee enkelspelen, Sander Gille en Joran Vliegen stuntten in het dubbelspel tegen Bruno Soares en Marcelo Melo.

Kroatië, Frankrijk, Spanje, de Verenigde Staten, Argentinië en Groot-Brittannië waren rechtstreeks voor de de eindronde geplaatst. De eerste vier zijn de halvefinalisten van vorig jaar. De Argentijnen en de Britten kregen een wildcard.

Pot 1: Frankrijk, Kroatië, Argentinië, BELGIE, Groot-Brittannië, Verenigde Staten

Pot 2: Spanje, Servië, Australië, Italië, Duitsland, Kazachstan

Pot 3: Canada, Japan, Colombia, Nederland, Rusland, Chili

Bemelmans strandt in tweede kwalificatieronde Montpellier

Ruben Bemelmans (ATP 132) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de hoofdtabel van het ATP-toernooi in het Franse Montpellier (hard/524.340 euro).

De 31-jarige Limburger ging in de tweede en laatste kwalificatieronde onderuit tegen zijn Duitse leeftijdsgenoot Matthias Bachinger (ATP 142). Die haalde het met 6-3 en 6-4 na 1 uur en 17 minuten.

David Goffin (ATP 21) en Steve Darcis (ATP 311) zijn door het verlies van Bemelmans de enige Belgen op de hoofdtabel van het Open Sud de Frane. De 28-jarige Goffin is het tweede reekshoofd en hoeft in de eerste ronde niet in actie te komen. Hij treft in de achtste finales de Serviër Filip Krajinovic (ATP 72) of een qualifier. De 34-jarige Darcis staat dankzij een beschermde ranking ook op de hoofdtabel. Hij speelt in de eerste ronde tegen een qualifier. Goffin en Darcis vormen ook een duo in het dubbelspel. Zij spelen in de eerste ronde (achtste finales) tegen de Pool Marcin Matkowski en de Oostenrijker Philipp Oswald.

Goffin blijft 21ste

David Goffin blijft het nummer 21 van de wereld in het mannentennis. In de nieuwe wereldranking vallen er nauwelijks wijzigingen te noteren.

Afgelopen week stonden er geen ATP-toernooien op de kalender omdat er in de Davis Cup werd gespeeld. België plaatste zich in en tegen Brazilië voor de finaleweek in november in Madrid. De ploeg van Johan Van Herck deed dat zonder sterkhouders Goffin, Ruben Bemelmans (132e) en Steve Darcis (311e, +2).

In hun afwezigheid schitterde Kimmer Copperjans (194e, +1) op het indoorgravel in Uberlandia door zijn twee enkelwedstrijden te winnen tegen Rogerio Dutra Silva (ATP 138) en Thiago Monteiro (ATP 108). Daarnaast stuntten Sander Gille en Joran Vliegen in het dubbel tegen specialisten Bruno Soares en Marcelo Melo.

Arthur De Greef (202e) verloor de openingsmatch tegen Monteiro.

De meeste topspelers lasten afgelopen week een rustperiode in na de Australian Open. De volledige top twintig van de ATP-ranking blijft maandag bij het oude. Novak Djokovic, die in Melbourne voor de zevende keer zegevierde, leidt voor Rafael Nadal en Alexander Zverev.

De ATP-ranking van maandag 4 februari (tussen haakjes de ranking van 28 januari):

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 10955 punten

2. (2) Rafael Nadal (Spa) 8320

3. (3) Alexander Zverev (Dui) 6475

4. (4) Juan Martin del Potro (Arg) 5060

5. (5) Kevin Anderson (ZAf) 4845

6. (6) Roger Federer (Zwi) 4600

7. (7) Kei Nishikori (Jap) 4100

8. (8) Dominic Thiem (Oos) 3960

9. (9) John Isner (VSt) 3155

10.(10) Marin Cilic (Kro) 3140

11.(11) Karen Khachanov (Rus) 2880

12.(12) Stefanos Tsitsipas (Gri) 2805

13.(13) Borna Coric (Kro) 2605

14.(14) Milos Raonic (Can) 2250

15.(15) Fabio Fognini (Ita) 2225

16.(16) Daniil Medvedev (Rus) 2000

17.(17) Lucas Pouille (Fra) 1955

18.(18) Roberto Bautista Agut (Spa) 1955

19.(19) Marco Cecchinato (Ita) 1870

20.(20) Diego Schwartzman (Arg) 1835

++ 21.(21) David Goffin (BEL) 1830

...

132.(132) Ruben Bemelmans 426

194.(195) Kimmer Coppejans 265

202.(202) Arthur De Greef 253

302.(301) Joris De Loore 112

311.(313) Steve Darcis 100

419.(419) Zizou Bergs 26

456.(457) Yannick Mertens 18

521.(520) Germain Gigounon 10

578.(580) Sander Gille 5

587.(576) Christopher Heyman 5

604.(607) Michael Geerts 3

655.(655) Jeroen Vanneste 1

667.(667) Niels Desein 1

680.(683) Omar Salman 1

Elise Mertens blijft 21ste op WTA-ranking, andere Belgen winnen terrein

Elise Mertens behoudt haar 21ste plaats in de nieuwe wereldranking van het vrouwentennis. Ze blijft de Belgische nummer 1 voor Alison Van Uytvanck (50e) en Kirsten Flipkens (53e). Die gaan allebei twee banken vooruit.

Van Uytvanck en Flipkens waren afgelopen week allebei aan de slag op het toernooi in Sint-Petersburg. Van Uytvanck klopte er Flipkens in de eerste ronde en verloor daarna van de Wit-Russische topper Aryna Sabalenka.

Deze week zijn Mertens, Van Uytvanck en Flipkens aan de slag in de Fed Cup tegen Frankrijk. Ze vormen een kwartet met Ysaline Bonaventure. Die haalde, als qualifier, eveneens de tweede ronde in Sint-Petersburg. Op de ranking stijgt ze veertien plaatsen naar nummer 134. Dat is zeven plaats lager gerangschikt dan Yanina Wickmayer. ‘Wicky’ was afgelopen week kwartfinaliste op het ITF-toernooi in het Amerikaanse Midland. Ze klimt in het klassement van 136 naar 127.

Maryna Zanevska, halvefinaliste op het ITF-toernooi in het Australische Launceston, gaat 24 plaatsen vooruit en belandt op positie 193. Helemaal bovenaan de ranking behoudt de Japanse Naomi Osaka, winnares van de Australian Open, de eerste plaats voor de Tsjechische Petra Kvitova en de Roemeense Simona Halep. De Nederlandse Kiki Bertens blijft ondanks haar toernooizege in Sint-Petersburg hangen op de achtste plaats.

De 18-jarige Oekraïense Dayana Yastremska ziet haar titel in het Thaise Hua Hin wel vertaald in een mooie sprong. Zij gaat van 47 naar 34.