België en Frankrijk in evenwicht na eerste dag Fed Cup (1-1): Mertens en Mladenovic maken favorietenrol waar Bart Fieremans

10 februari 2018

17u07 0 Tennis Na de eerste dag in de Fed Cupkwartfinale houden Frankrijk en België elkaar in evenwicht: 1-1. De waardeverhoudingen op papier zijn ook gerespecteerd op het veld. Elise Mertens (WTA 20) rolde Pauline Parmentier (WTA 91) op als een Bretoense pannekoek met 6-2, 6-1, maar ook het Franse nummer één Kristina Mladenovic (WTA 13) zette Kirsten Flipkens (WTA 69) zonder poespas opzij: 6-2, 6-4.

Met haar vlotte winst tegen Parmentier blijft Elise Mertens ongeslagen in de landencompetitie. Haar bilan staat nu op 5-0 in haar nog prille carrière. In de gezellige Vendéspace, een moderne indoorevenementenhal in Mouilleron-le-Captif aan de Franse westkust, wist Mertens de ongeveer 3.000 Franse fans vrij snel de mond te snoeren. Mertens maakte het verschil door agressiever te tennissen, met een hoger tempo en een breder palet aan slagen.

Zo zag Parmentier ook enkele lobs perfect over haar hoofd vliegen. Mertens liep in beide sets gezwind uit, en dat ondanks een mindere eerste opslag en enkele slordige fouten bij het opkomen aan het net. Maar Mertens loste haar prooi nooit en zou België dus verdiend op voorsprong zetten.

“Na Australië voel ik veel vertrouwen”, geeft Mertens toe. “Dat gaat alles wat makkelijker en sla je nog harder. Ik heb goed gespeeld, alleen mijn eerste opslag draaide minder, maar ik heb ook veel risico genomen.”

Ook Parmentier voelde het verschil met het vorige onderlinge duel, in juli 2017 won de Française nog in drie sets in een WTA-toernooi in Boekarest: “Maar dat was op gravel. Elise speelt nu veel agressiever. Ik heb de indruk dat ze een meter dichter in het veld speelt.” Iets waar ze hard op gewerkt heeft, luidde het bij Mertens: “Ik wist dat het tegen Parmentier belangrijk is om agressief te spelen en dicht tegen de lijnen te spelen.”

De voorprong van Mertens maakte dat Flipkens met wat minder druk aan haar partij tegen Mladenovic kon beginnen. Maar ook hier vertaalde het verschil in klassement zich op het veld. Mladenovic speelde preciezer en harder - haar opslag en haar forehand zijn echte wapens - en Flipkens zocht en vond haar ritme niet om het spel van de Française te ontregelen. Na verlies van de eerste set leek Flipkens zich wel te herpakken in de tweede set waar ze even uitzicht had op een 0-3-voorprong. Maar Mladenovic wist twee breakpunten te redden en vocht zich dan terug in de match. Erop en erover met 6-2 en 6-4.