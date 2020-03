België begint straks als underdog aan Davis Cup-duel tegen Hongarije FDW

06 maart 2020

07u46 0

Voor de tweede keer in drie jaar tijd staan België en Hongarije tegenover elkaar in de Davis Cup. Maar anders dan in Luik (2018), met David Goffin toen wel van de partij en 3-2 als eindresultaat, start ons land vandaag in de Fonix Hall van Debrecen, waar op gravel getennist wordt, niet als favoriet. De Hongaren staan met gravelspecialist Attila Balazs (ATP 76) - recent nog in de halve finale van het ATP 500-toernooi van Rio en op zijn 31ste voor het eerst in de top 100 - en de zeer degelijke Marton Fucsovics (ATP 84) - vorig jaar nog de nummer 31 van de wereld - op papier sterker. “Dit is ongewoon voor ons, want meestal zijn wij de underdogs”, claimde Fucsovics. “Dit is alleszins een grote kans om voor het eerst naar Madrid (eindronde in november) te mogen.”

Kapitein Johan Van Herck mikt vandaag op Ruben Bemelmans (ATP 222), die er voor het eerst sinds april 2018 opnieuw bij is, en Kimmer Coppejans (ATP 154). De Oostendenaar zorgde er vorig jaar, met enkele prima prestaties en een stunt van het dubbelduo Gillé-Vliegen, voor dat België in Brazilië ging winnen en zo niet ontbrak bij de achttien landen die voor het eerst de finaleronde van de Davis Cup speelden. De Belgische federatie houdt ondertussen de vingers gekruist: deelname in Madrid zorgt voor minstens 300.000 euro extra op de bankrekening, verliezen in Hongarije betekent een duel in wereldgroep I in september.

Het programma:

VANDAAG vanaf 16 uur

Attila Balazs - Ruben Bemelmans

Marton Fucsovics - Kimmer Coppejans

ZATERDAG vanaf 12 uur

Balazs/Fucsovics - Gillé/Vliegen

Attila Balazs - Kimmer Coppejans

Marton Fucsovics - Ruben Bemelmans