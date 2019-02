België begint met nederlaag aan Fed Cup-duel tegen Frankrijk: Van Uytvanck in Luik in drie sets onderuit tegen Garcia TLB

09 februari 2019

16u43

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 50) heeft niet kunnen winnen van Caroline Garcia (WTA 19) in het eerste duel van de Fed Cup-ontmoeting tussen België en Frankrijk. In de Luikse Country Hall haalde Garcia het in drie sets (6-7, 6-4 en 2-6), waardoor Frankrijk 0-1 leidt.

In de eerste set hielden Van Uytvanck en Garcia elkaar in evenwicht. De beslissing moest in de tiebreak vallen en daarin toonde Garcia zich het koelbloedigst. Van Uytvanck holde achter de feite aan, verloor de tiebreak met 2-7 en was zo op achtervolgen aangewezen. De 24-jarige Brabantse moest de rug rechten in de tweede set, maar dat lukte aanvankelijk niet. Bij 1-1 ging Garcia door de service van onze landgenote. Gelukkig voor het Belgische team kon Van Uytvanck meteen op haar beurt een break forceren.

Tot 5-4 bleven beide dames on serve, maar toen de Française met de rug tegen de muur moest opslaan, schakelde Van Uytvanck een versnelling hoger. Onze landgenote krikte haar niveau op en ging door de opslag van haar opponente: 1-1 in sets. De beslissing moest zo vallen in set drie en daarin nam Garcia al snel de bovenhand. Bij 1-1 ging het nummer 19 van de WTA-ranking door Van Uytvancks service en die break bevestigde Garcia ook. De Française stoomde door tot 1-5 en kreeg dan twee matchballen op de service van Van Uytvanck. Die kon onze landgenote nog wegwerken, maar daarna maakte Garcia het toch af op haar eigen service: 2-6.

Kan Mertens voor 1-1 zorgen?

Straks neemt Elise Mertens (WTA 21) het nog op tegen Alizé Cornet (WTA 51) en morgen (vanaf 13u30) staan nog twee enkelpartijen op het programma, gevolgd door een eventueel beslissend dubbel. De Belgische selectie bestaat, naast Van Uytvanck en Mertens, ook nog uit Kirsten Flipkens (WTA 53) en Ysaline Bonaventure (WTA 134). Frankrijk rekent, behalve op Garcia en Cornet, ook nog op Pauline Parmentier (WTA 55), Kristina Mladenovic (WTA 64) en Fiona Ferro (WTA 103).

De winnaar van het duel tussen België en Frankrijk neemt het tijdens het weekend van 20 en 21 april op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Roemenië en Tsjechië, die komend weekend in Ostrava gespeeld wordt. De twee andere kwartfinales zijn Wit-Rusland versus Duitsland en Verenigde Staten - Australië.