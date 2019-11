België begint aan nieuwe formule van Davis Cup: “Gaan voor groepswinst” FDW

18 november 2019

10u00 0 Davis Cup Vandaag begint ons land met een duel tegen Colombia aan de nieuwe versie van de 119 jaar oude Davis Cup. “Dit is in niets te vergelijken met de oude edities”, zeggen de Belgen. “Dit lijkt meer op de Olympische Spelen of een wereldbeker tennis. Maar ons doel blijft hetzelfde: zoveel mogelijk winnen.”

Barcelona-voetballer Gerard Piqué staat voor dé uitdaging in zijn carrière: de Davis Cup in zijn nieuw kleedje even mooi laten lijken als voorheen. Daarvoor heeft hij samen met zijn investeringsfonds Kosmos drie miljard dollar (2,7 miljard euro) in 20 jaar over om de traditierijke landencompetitie nieuw leven in te blazen. België mag alleen al door mee te doen in de Caja Magica van Madrid rekenen op 600.000 euro voor de spelers en 300.000 euro voor de federatie. Waar de toppers de laatste jaren maar mondjesmaat deelnamen, hoopt Piqué met deze formule over één week met ontmoetingen bestaand uit twee enkelspelen en één dubbel naar twee winnende sets de topspelers meer te kunnen motiveren. De late datum op de kalender helpt echter niet en met elf jongens uit de top 20 slaagt hij daar vooralsnog niet helemaal in, maar desalniettemin willen de aanwezigen de nieuwe Davis Cup wel een kans geven.

Aanpassen voor Goffin

“Dit is iets helemaal anders”, zei kapitein Johan Van Herck. “Dit voelt niet aan zoals de finale in Gent (2015) of Lille (2017). Maar nu dat we hier zijn, moeten we gewoon ons best doen. Ons werk met de staf en ons doel blijft gewoon hetzelfde: ontmoetingen winnen. Dit is niet meer de Davis Cup zoals we die kenden, maar nu moeten we deze formule een kans geven om uit te groeien tot de wereldbeker van het tennis.” Zelfs de oorspronkelijk grootste tegenstander van deze formatverandering, Steve Darcis, is een beetje bijgedraaid. “We hebben meer de indruk op de Olympische Spelen te zijn dan op de Davis Cup”, aldus de Luikse Mister Davis Cup.

Ook voor speerpunt David Goffin is het aanpassen, zijn seizoen zat er eigenlijk twee weken geleden, na Paris-Bercy, al op. “En dat is niet evident”, gaf de Luikenaar toe. “Ik had het toch nodig om wat rust in te lassen, maar daarna heb ik de training hervat. De integratie in de groep verliep uitstekend (Goffin speelde zijn laatste ontmoeting in februari 2018, red.) en het programma hier in Madrid was ook wat anders met een trainingsdag tegen de Engelsen bijvoorbeeld (Goffin sparde met Murray, red.). De ambiance in de ploeg is hetzelfde gebleven. Net zoals onze ambitie: zo ver mogelijk geraken. En mijn rol is ook niet veranderd: zoveel mogelijk punten binnenhalen. Maar het zal wel wat aanpassen zijn: de wedstrijden zijn naar twee winnende sets - we zullen van bij de start alert moeten zijn - en na onze eerste ontmoeting hebben we een rustdag en dan een nieuw duel (tegen Australië op woensdag, red.), dus dat is echt wel anders.”

In deze nieuwe formule gaan de zes poulewinnaars en twee beste tweedes door om uit achttien landen acht kwartfinalisten te puren. Elke game, elke set en elk winstpunt kan dus belangrijk zijn. Te beginnen met Colombia vandaag. “We vertrekken vanuit het idee dat we ons gaan plaatsen bij de laatste acht door onze poule te winnen. Dat is het doel”, aldus Van Herck. “Van Colombia verwacht ik dat ze met motivatie de baan op zullen komen. Ik verwacht ook dat Galan en Giraldo (voormalig nummer 28 van de wereld, red.) zullen spelen en ze beschikken over het beste dubbelteam ter wereld (Cabal-Farah, red.), maar ik denk dat wij een heel sterke en complete ploeg hebben. Wij zijn de favoriet.” (FDW)

Het programma (vanaf 16u):

Steve Darcis (ATP 155) - Santiago Giraldo (ATP 280)

David Goffin (ATP 11) - Daniel Elahi Galan (ATP 191)

Sander Gillé/Joran Vliegen - Juan Sebastian Cabal/Robert Farah