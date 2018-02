België treurt na dubbel tegen Frankrijk: geen halve finale voor Mertens en co. in Fed Cup Bart Fieremans in Mouilleron-le Captif

11 februari 2018

18u59 0 Tennis Dan toch een anticlimax voor België in de Fed Cup: Kirsten Flipkens en Elise Mertens verloren het beslissende dubbel (4-6, 6-2, 2-6) tegen Frankrijk en missen zo een halve finale in Wereldgroep I. Bij Frankrijk was topspeelster Kristina Mladenovic (WTA 13) de grote heldin, zij won haast op haar eentje de ontmoeting.

France 🇫🇷 is through to the #FedCup semifinals for the third time in four years!



👏👏👏



🇫🇷3⃣🆚2⃣🇧🇪 pic.twitter.com/0mBtUdbLxx Fed Cup(@ FedCup) link

De opmars van het Belgische team onder kapiteine Dominique Monami, die in 2017 het roer overnam van Ann Devries, houdt zo even halt. Nadat het team met Elise Mertens als frisse kracht vorig jaar de poort naar Wereldgroep 1 had opengebeukt, strandde België nu in de kwartfinale tegen Frankrijk. Zo ziet België zich in april veroordeeld tot een barrageduel, met het risico om uit de wereldgroep te vallen. Een mogelijke degradatie staat nog niet vast omdat de Internationale Tennisfederatie (ITF) er aan denkt Wereldgroep 1 uit te breiden naar zestien landen.

Kirsten Flipkens en Elise Mertens verloren in de cruciale dubbel het beslissende punt. Bij de tegenstander stond met Kristina Mladenovic (WTA 13) een absolute topper, die eerder op de dag ook Mertens in het enkelspel geklopt had, maar haar partner Amandine Hesse was op papier eigenlijk de zwakste schakel.

Hesse staat in het enkelspel pas op het nummer 228, ook haar dubbelranking oogt niet bepaald afschrikwekkend (WTA 327). Maar een ijzersterke Mladenovic hielp haar duidelijke gebreken wegvegen, terwijl Elise Mertens in het dubbel onder haar normale - en dat is sinds de Australian Open wereldtop - niveau acteerde.

Het Belgische duo Mertens-Flipkens zou in principe veel homogener moeten zijn, maar het strijdplan om zoveel mogelijk Hesse te viseren lukte niet naar wens. Het Franse duo schoot goed uit de startblokken. Het vertrouwen groeide door meteen de opslag van Mertens af te nemen. Het Belgische kopstuk maakte voor haar doen veel directe fouten. België lukte wel een rebreak, maar bij een 2-2 kon Mertens opnieuw haar opslagspel niet houden. Hesse moest bijzonder veel werk opknappen en kon haar mindere techniek vaak niet verbergen, maar met een gelukje liep Frankrijk toch uit tot 2-4 . Mladenovic verslapte geen moment en kwam ook verschillende keren in noodsituaties gepast tussen, waardoor België de kloof niet meer kon dichten: de eerste set ging verloren met 4-6.

Beraad in het Belgische team, om deze scheve situatie om te buigen moest het beter. Flipkens nam Mertens op sleeptouw en het duo bleek nu beter bij de les. België bouwde een vroege break uit tot een grote kloof van 3-0 tot 5-1. Mertens verloor daarop nog haar service, maar Flipkens trok België over de streep met een mooie finish op een achterwaartse door de benen gespeelde bal van Mladenovic: 6-2.

Suspense tot in de derde set van het vijfde duel dus. Daarin nam België een valse start, enkele stevige returns van Mladenovic leidden meteen tot een break en ook Hesse bracht haar opslagspel tot een goed einde. Het momentum kantelde helemaal in het voordeel van Frankrijk, geholpen door de steun van een uitzinnig thuispubliek. In een mum van tijd liep het Franse duo uit 0-4. Meer dan aanklampen zat er voor Mertens en Flipkens niet meer in, de derde set ging verloren met 2-6. Game over, voor België.

Voor België eindigt zo een spannende dag in mineur. Na een 1-1 tussenstand op zaterdag moest Mertens de duimen leggen in het onderlinge duel der tenoren tegen Mladenovic. Bij een 1-2-achterstand in de punten stond België al met de rug tegen de muur. Monami voerde dan een berekende gok uit door Flipkens te sparen in het vierde enkelspel, met het oog op een eventuele beslissende dubbel. In dat scenario mocht haar vervanger Alison Van Uytvanck uiteraard geen steek laten vallen tegen Pauline Parmentier.

En het moet gezegd: Van Uytvanck ging goed met de druk om. Ze dicteerde van bij de start het treffen tegen Parmentier. De Française is eigenlijk wat tweede keus binnen het Franse team, maar door omstandigheden - de Franse toptienspeelster Caroline Garcia (WTA 7) laat na een conflict de Fed Cup links liggen en ook Alizé Cornet is gepasseerd na een juridische zaak door drie gemiste antidopingcontroles - kreeg ze haar kans. De onmoeting draaide uit op een nachtmerrie voor 'Popo', zoals de andere Franse speelsters in het team haar noemen. De setcijfers logen niet: 6-1 en 6-3. Van Uytvanck maakte het verschil met haar sterke opslag, een betere variatie met listige dropshots en beduidend meer winners. De niet zo fit ogende Parmentier kon het allemaal niet zo goed belopen. Alleen in het afronden sloegen de zenuwen even toe, maar het tweede matchpunt was raak.

En eerder op de dag had Mertens dus tegen Mladenovic haar eerste verlies sinds haar debuut in de Fed Cup in 2016 geleden. Mladenovic legde de basis voor haar zege in een zwaarbevochten eerste set waarbij beide speelsters op een hoog niveau acteerden. Bij een 4-4-stand kende Mertens wel een minder opslagspel en zag ze aarzelend tennis afgestraft. Mladenovic rondde een tweede breakpunt af met een prima reactie op een smash en pakte daarna op haar opslag ook de set (4-6).

Mertens liep daarna met meer durf in haar spel uit tot 3-0, toch kon ze die kloof niet vasthouden. In een hoogstaand vijfde game trok Mladenovic aan het langste eind met een rebreak waarna ze ook de stand gelijk trok (3-3). De druk woog nu zichtbaar zwaar voor Mertens en Mladenovic klaarde de klus met opnieuw 4-6.