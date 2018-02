België treft Italië in barrages voor behoud in Wereldgroep Fed Cup - Kapitein Monami: "De gehoopte loting" YP

13 februari 2018

12u24

Bron: Belga 0 Tennis De Belgische vrouwen kennen hun tegenstander in de barrages voor het behoud in de Wereldgroep van de Fed Cup. België, dat reekshoofd was, neemt het op 21 en 22 april op tegen Italië. Dat werd vandaag beslist bij een loting door de Internationale Tennisfederatie (ITF) op de hoofdzetel in Londen. De Italiaanse vrouwen hebben het thuisvoordeel en mogen de ondergrond kiezen.

Italië is een beetje het zwarte beest van België in de Fed Cup. Ons land kon de Italianen nog nooit kloppen in zeven Fed Cup-confrontaties. Het laatste onderlinge duel dateert van 2006. Toen kwam Italië met 2-3 winnen in de Spiroudôme in Charleroi.

Afgelopen weekend verloren de vrouwen van kapitein Dominique Monami hun kwartfinale in en tegen Frankrijk met 3-2. Elise Mertens en Alison Van Uytvanck zorgden voor de Belgische punten, maar in het beslissende dubbelspel moesten Mertens en Kirsten Flipkens de duimen leggen. Italië won in de eerste ronde van Wereldgroep II met 3-2 van Spanje. Momenteel telt het Italiaanse team twee speelsters in de top 100, de 26-jarige Camila Giorgi (WTA 61) en de 37-jarige veterane Francesca Schiavone (WTA 93). Beide speelsters waren er afgelopen weekend niet bij tegen Spanje.

Het is voor het Belgische team de zoveelste verplaatsing op rij. We moeten al teruggaan naar april 2013 om een laatste thuiswedstrijd van de Belgen tegen te komen.

Kapitein Dominique Monami: "De gehoopte loting"

Belgisch Fed Cup-kapiteine Dominique Monami toonde zich na afloop tevreden op de loting. "Dit is waar ik op gehoopt had", liet Monami weten aan Belga. "We spelen wel opnieuw op verplaatsing, maar dat vind ik niet erg", legde Monami uit. "Ik verkoos Italië op verplaatsing boven thuiswedstrijden tegen Australië, Slovakije of Roemenië. Die landen hebben allemaal speelsters in de top 30 van de WTA-ranking."

In het verleden kon België nog nooit winnen van Italië in de Fed Cup. Zeven confrontaties liepen allemaal uit op een nederlaag. Toch is België deze keer favoriet. "Dat klopt", bevestigde Monami. "Camila Giorgi (WTA 61), de beste Italiaanse speelster, speelt niet voor haar land en de 37-jarige veterane Francesca Schiavone (WTA 93) zette al een punt achter haar Fed Cup-carrière. Sara Errani (WTA 141) is een sterke gravelspeelster, de ondergrond waarop de ontmoeting zal doorgaan. Maar ook wij hebben goede gravelspeelsters. Ik verwacht dat Italië met dezelfde speelsters zal aantreden als het voorbije weekend. Zelf ga ik de vorm van onze speelsters evalueren. Er zijn nu nog enkele weken met toernooien, voor ik mijn selectie moet maken."

België verloor dit weekend in de kwartfinales in en tegen Frankrijk (3-2). Het team bestond uit Elise Mertens (WTA 20), Kirsten Flipkens (WT 70), Alison Van Uytvanck (WTA 79) en Ysaline Bonaventure (WTA 153). Yanina Wickmayer (WTA 117) wilde eerst haar goede vorm hervinden en gaf forfait voor deze ontmoeting.

Vorig jaar promoveerde België na winst tegen Rusland voor het eerst sinds 2012 opnieuw naar op het hoogste niveau in het vrouwentennis.