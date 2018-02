België is morgen reekshoofd bij loting voor play-offs Wereldgroep in Fed Cup Redactie

12 februari 2018

17u05

Bron: Belga 0 Tennis Morgen wordt er in Londen om 11u00 Belgische tijd geloot voor de play-offs om het behoud in de Wereldgroep van de Fed Cup tennis. De Belgische ploeg van Dominique Monami, die afgelopen weekend in de kwartfinales met 3-2 verloor van Frankrijk, is het vierde reekshoofd bij die loting.

De mogelijke tegenstanders van de Belgen zijn Australië, Italië, Roemenië en Slovakije. De andere reekshoofden zijn Wit-Rusland, Zwitserland en Nederland. De winnaar van elk duel speelt in 2019 in de wereldgroep, de verliezer in wereldgroep II. De play-offs worden in het weekend van 21 en 22 april gespeeld. Het aanduiden van de reekshoofden bij de loting is gebaseerd op de wereldranglijst, waarop België zijn negende plaats behoudt. Tsjechië blijft ook na het afgelopen Fed Cup-weekend de nummer een.

Wereldranglijst op 12 februari (tussen haakjes de ranking op 12 november 2017):

1. (1) Tsjechië 29.882,5

2. (2) Verenigde Staten 24.477,5

3. (4) Frankrijk 14.584

4. (3) Wit-Rusland 12.612,5

5. (6) Duitsland 10.482,5

6. (5) Zwitserland 6.975

7. (7) Nederland 5.952,5

8. (8) Rusland 5.865

9. (9) België 4.960

10.(11) Roemenië 4.462,5

11.(16) Slovakije 4.262,5

12.(15) Italië 3.755

13.(13) Australië 3.550

