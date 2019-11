Bedrog op ATP Finals? Kijkers zien Zverev tijdens tennismatch scrollen op smartphone GVS

14 november 2019

09u35 0 Tennis Beroering in de ATP Finals. Heel wat kijkers fronsten de wenkbrauwen toen Alexander Zverev (ATP 7) in zijn match tegen Stéfanos Tsitsipás (ATP 6) in zijn tenniszak tastte en met iets leek te scrollen. “Een gsm? Ik weet van niets. Misschien was ik bezig met een waterflesje?” zei de Duitser achteraf. Elektronische toestellen zijn verboden tijdens een tennismatch.

Here is Zverev the cheater checking his Dexcom monitor in Beijing .The ATP need to fine and ban him immediately HE CANT KEEP GETTING AWAY WITH THIS pic.twitter.com/X1XtHOLYWZ dkdqdwk(@ ffffyaahehe) link

Na de stunt tegen Rafael Nadal, kreeg Zverev in zijn tweede wedstrijd op de ATP Finals maar weinig klaar tegen Tsitsipás. De eerste set verloor de 22-jarige Duitser met 6-3 en ook in de tweede set leek een ommekeer niet voor meteen. Toen de twee heren bij een 2-1-stand in het voordeel van de jonge Griek de bankjes opzochten, zoomde de cameraman in op Zverev. Het nummer zeven van de wereld greep op dat moment naar iets in zijn sportzak waarmee hij leek te scrollen. Twitter ontplofte meteen: “dat kan niet anders dan een smartphone zijn.” Tenzij de organisator er anders over beslist - hier niet het geval - zijn elektronische toestellen tijdens een match verboden voor tennissers. Dit om coaching en matchfixing tegen te gaan.

Na de wedstrijd, Zverev verloor uiteindelijk met 6-3 en 6-2, schotelden de journalisten hem meteen de beelden voor. “Ik was absoluut niet met een telefoon bezig. Mijn smartphone lag in de lockers, zoals altijd. Waarmee ik dan wel bezig was? Ik heb geen flauw idee. Misschien met een waterflesje?”, ontkende hij in alle talen.

Quite a remarkable response from Zverev when asked about using his phone on court. Says his phone was in the locker room. Asked to explain what he was pushing in his bag he suggests: ‘a water bottle’. George Bellshaw(@ BellshawGeorge) link

Zverev speelt morgen zijn derde duel tegen Daniil Medvedev (ATP 4). Tenzij de organisatie toch van oordeel is dat het zaakje stinkt en de Duitser een straf oplegt.

Zverev was not particularly slick about the phone use either. He’s down a double break in this set, so it hasn’t much helped. pic.twitter.com/9aLb8TL1QN Ben Rothenberg(@ BenRothenberg) link

