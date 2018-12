Bedankt Elise, merci David: recordaantal Vlamingen speelt vandaag tennis Filip Dewulf

Tennis Met dank aan David Goffin en Elise Mertens speelt een recordaantal Vlamingen vandaag tennis. Met 151.604 leden doet Tennis Vlaanderen zelfs beter dan in de periode Henin-Clijsters. Waarom is iedereen weer in de ban van het gele balletje?

“Twee jaar geleden stelde ik dat het de doelstelling van Tennis Vlaanderen zou moeten zijn om binnen de vier jaar 10.000 leden meer te hebben. Zelfs intern vonden veel mensen dat niet haalbaar. Maar kijk, we lijken voor op schema te zitten”, zegt CEO Gijs Kooken met terechte trots. Sinds de gouden periode van het Belgische tennis - in 2004 rondde Tennis Vlaanderen de kaap van de 150.000 leden door het succes van Kim Clijsters en Justine Henin - ging het de tennisfederatie niet meer zo voor de wind.

Nieuwe hit: padel

Een vinger leggen op deze nieuwe heropleving is een moeilijke oefening. “Ambassadeurs als Goffin en Mertens, alsmede de successen van de Davis Cup en de Fed Cup, vertellen een deel van het verhaal, maar zijn niet de enige factor. Kijk naar Duitsland, dat de achteruitgang in ledenaantallen maar niet afgestopt krijgt terwijl het met Kerber en Zverev toch serieuze locomotieven heeft.”

Het is inderdaad opvallend dat onze buurlanden - Duitsland, Nederland en zelfs Frankrijk - te maken krijgen met scherpe terugvallen in het tennisbestand terwijl Vlaanderen opnieuw vooruitgaat. “Recentelijk is er nog een Nederlandse collega komen kijken hoe wij het hier aanpakken”, glimlachte Kooken. “Voornamelijk dan naar ons project ‘Tennis op kot’ waarbij daguren op een tennisclub - vaak niet verhuurd - nu in de studentensteden tegen een schappelijk prijsje worden aangeboden aan de studerende tennissers. Het zijn allerlei van dit soort kleine initiatieven, samen met een professionelere werking met en van de clubs én de invoering van nieuwe hit padel (racketsport die het midden houdt tussen squash en tennis, red.), die voor deze boost zorgen.”

Elk jaar verdwijnt op een tennisclub gemiddeld 25 procent van het ledenbestand, de instroom die daar tegenover staat blijkt evenwel groter. Kooken: “Kids Tennis blijft daarom heel belangrijk maar ook zoiets als ‘Start to tennis’ helpt ons gigantisch vooruit. Al moeten we er blijven op mikken dat we de mensen, zodra ze die initiatieperiode achter de rug hebben, aan boord weten te houden. Zeker bij tieners blijkt dat geen sinecure. Dat wordt één van onze werkpunten, om die ‘schermgeneratie’ gemotiveerd te houden. Ik zeg altijd tegen de clubleiders: jullie voordeur staat mooi open, maar eens binnen blijkt de achterdeur ook wagenwijd open te staan. Daar kunnen nog procentjes gewonnen worden.”